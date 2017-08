Cameroun: Deux gangs neutralisés

Nous devons, dans la sécurité et le développement, apporter notre contribution ». Une autre plainte a été déposée par un restaurateur, victime d'un braquage il y a quelques jours, au quartier Bali. Les malfrats ont emporté 1,5 million F et des téléphones.

Les recherches aboutissent un mois plus tard au démantèlement de la bande à « Epie », dont les membres ont la particularité d'être des repris de justice. Dans la foulée de cette arrestation, les pandores mettent également la main sur le groupe spécialisé dans le vol de motos. Les membres de ce dernier gang détenaient un pistolet automatique Beretta et des munitions.

session de 7 armes à feu, de pistolets automatiques et de fabrication artisanale, de munitions, d'émetteurs, de bérets et de treillis.

M. Bassirou et O. Zradjou étaient spécialisés dans le vol de motos. Abbo M, Baba I, E. Macka Epie alias « Epie », chef de gang, D Mbuo, W. Mbu Duche, alias « Tagni », et leurs complices, deux femmes, P. Matene et M. Ndjofank Seujo, eux, faisaient dans le braquage à main armée. Lors de l'arrestation des deux gangs par les éléments du bureau de lutte contre la grande criminalité de la légion de gendarmerie du Littoral, les bandits étaient en pos

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.