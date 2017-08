Congo-Kinshasa: Le gouvernement signe la restriction de l'importation de bon nombre de produits

Les industriels peuvent pousser un ouf de soulagement malgré le réveil tardif du gouvernement. Halte à la fraude et à la contrebande dans la partie Ouest du pays.

Le gouvernement, à travers le ministre du Commerce extérieur, Jean Lucien Bussa Tongba, vient de décider la restriction d'un nombre important des produits à l'import pour une durée de six mois dans la partie Ouest de la RDC. Parmi ces produits, l'on note la bière et les boissons gazeuses, les barres de fer, le ciment gris, les produits pharmaceutiques et autres.

À travers une série d'arrêtés signés le 25 Août, Jean Lucien Bussa justifie cette mesure par le souci de promouvoir l'industrie locale. Il est également question, à travers cette série d'arrêtés, de mobiliser un montant significatif en termes de réserves de change de la Banque centrale du Congo (BCC).

« Bien qu'en retard, cette restriction doit être saluée par tout le monde. Nous osons croire qu'elle permettra aux industriels nationaux de mieux s'afficher. Elle devra également permettre l'accroissement de réserves de change à la Banque centrale du Congo », s'est réjoui un opérateur économique sous le sceau de l'anonymat.

En outre, bon nombre de marchandises sont prohibées à l'importation et à l'exportation. Parmi celles-ci les marchandises en violation des droits de propriété industrielle, intellectuelle ou du droit d'auteur. Sur cette liste figure également les marchandises de contrefaçon ou d'imitation, les faux billets et pièces de monnaie de contrefaçon ainsi que tout argent ne remplissant pas les normes standards en ce qui concerne le poids ou la finesse.

Depuis des années, le secteur privé était toujours dans l'attente de l'application des mesures exceptionnelles. Au cours d'une conférence de presse animé il y a quelques jours à Kinshasa, le chef du gouvernement a réaffirmé sa détermination à mettre en œuvre les politiques économiques de portée générale pour relancer la production nationale. Sur un plan spécifique, le gouvernement ne jure que sur l'intérêt de mettre un accent particulier sur la lutte contre la fraude.

Selon la Fédération des entreprises du Congo (FEC), la RDC fait face à des importations massives frauduleuses d'une ampleur insoupçonnée qui viennent concurrencer la production nationale et les importations régulières des produits similaires.

Sauver une économie en détresse

Certains pétroliers allèguent que les importations frauduleuses des produits pétroliers en provenance de l'Angola représentent entre 30 à 40 % du marché dans la partie ouest de la RDC. Une situation qui conduit forcément à une baisse sensible du niveau d'activités des industries locales et de certaines unités de production.

Par ailleurs, certaines industries sont carrément contraintes de mettre la clé sous le paillasson. L'activité économique s'en trouve ainsi gravement affectée, particulièrement dans la province du Kongo central, victime d'importations « frauduleuses ».

Il y a quelques jours, une mission gouvernementale en séjour dans la ville portuaire s'est rendu compte de l'ampleur catastrophique de la fraude économique, fiscale et douanière. « Muanda et Boma, deux villes du Kongo central, connaissent des mouvements importants d'entrée illégale des produits pétroliers en provenance de l'Angola », a affirmé un membre de l'équipe gouvernementale. C'est qui étonne, c'est le fait que les produits pétroliers importés frauduleusement soient transportés et stockés sans aucune mesure de sécurité. Avec une fraude de cette ampleur, l'on a enregistré une baisse du volume de vente des pétroliers et des recettes publiques.

Le cas du ciment gris est évoqué cette fois avec des chiffres effrayants. En sept mois, la production de la cimenterie Cilu est passée d'une extrémité à une autre. Lufu et Ango Ango, célèbres marchés pirates nés aux frontières avec l'Angola, ont contribué à l'entrée massive du ciment sur le sol congolais. Fin novembre 2015, le volume de production nationale s'est établi à 27.497 tonnes. Une année après, il est passé à 6 926 tonnes, accusant une baisse de près de 300 %. Quant à la part de marché, la Cilu est passée de 42 % à 13 % entre octobre 2015 et mai 2016.

C'est une diminution de 223% dans un intervalle de 7 mois. Terminant avec ce dernier chiffre très révélateur du malaise qui règne dans le secteur, la Cilu détenait 34,5 % de la part du marché en octobre 2015. À cette époque, Lufu et Ango Ango prisés par les commerçants de l'informel n'arrivait à peine qu'à 10%.

Pourtant, 7 mois après, en mai 2016 plus précisément, la part de Cilu est passée à 10% tandis que celle d'Ango Ango et Lufu a grimpé à 45%. Avec la dernière suspension gouvernementale et l'entrée en scène de deux nouvelles cimenteries, la donne est en train de changer sur le terrain. Dès le début de 2017, l'on a observé une reprise de la production locale du ciment gris. L'on situe la hausse de la production entre janvier et mai 2017 à environ 26%, le volume global étant passé concrètement de 29 000 à 39 000 tonnes.

Se référant à ces quelques cas flagrants, la FEC a estimé nécessaire de ne pas prendre à la légère la question de la survie de l'industrie locale et de l'urgence de mettre en application effectivement des mesures efficaces pour sauver des emplois. Afin de redonner de la vigueur au secteur industriel, elle propose l'organisation rapide des états généraux sur la fiscalité et l'industrie. Par ailleurs, elle invite le gouvernement central à respecter scrupuleusement les dispositions légales et réglementaires régissant le commerce transfrontalier.