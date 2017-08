Cameroun: Yoomee Mobile sort des fonts baptismaux

C'était au cours d'une cérémonie très courue à la nouvelle Direction de l'operateur au quartier Akwa à Douala.

Téléphonie mobile via internet.

Dans le domaine du numérique au Cameroun, YooMee Cameroun passe pour être leader de la fourniture d'accès internet Haut débit. Premier opérateur à avoir lancé une technologie WIMAX permettant de faire de l'internet Haut-débit en mobilité au Cameroun en Mai 2011. L'operateur passe désormais à l'étape supérieure « Cela fait six ans que nous tissons notre toile ». En partenariat avec la Cameroon Télécommunications (CAMTAL), Yoomee Cameroun va désormais offrir les services de téléphonie mobile via internet.

Partenariat CAMTEL-YOOMEE

Et, c'est le Ministre des Postes et Télécommunications qui a en tant que tutelle présidé la cérémonie de lancement des nouvelles activités de Yoomee Cameroun. En présence d'un parterre impressionnant de personnalités. Il faut le dire, c'est révolution qui s'est opérée dans le monde du numérique ; Yoomee tutoie désormais grâce à « l'alliance de l'expérience et de l'innovation » De fait, depuis le 22 fevrier 2017, l'operateur a signé avec Camtel un partenariat de Mobile Virtual Network Operator (MVNO) devenant ainsi le premier « Full MVNO » au Cameroun. Ainsi naquit Yoomee Mobile.

Une entreprise à capitaux Camerounais.

Auparavant, en octobre 2016, Yoomee est acquis par de nouveaux capitaux essentiellement Camerounais, dans le but d'investir dans le réseau LTE. L'occasion était donnée à Emmanuel Forson, Directeur General d'affirmer la « Camerounité » de Yoomee « Yoomee Mobile est détenu totalement par des investisseurs Camerounais, donc par des Camerounais. C'est le Cameroun pour le Cameroun. » Une entreprise citoyenne qui se décline en une dizaine de milliards d'investissement, plus de 2000 emplois directs et indirects, une couverture nationale, une technologie polyvalente (cdma et gsm).

La fin de la tolerance administrative

Déjà, des son lancement, Yoomee Mobile commercialise des packs mobiles Smartphones premium ainsi que des packs économiques ( packs njoka, njoka duo et nyanga). Pour « un réseau de qualité qui allie innovation, technologie et confort d'écoute au moindre cout » Toute chose qui a fait dire à Minette Libong Li Likeng, ministre des postes et télécommunication que l' « operateur citoyen devra lier la qualité, la quantité et le prix » Non sans préciser que yoomee s'est conformé aux exigences réglementaires dans un univers ou on note la « résurgence de la délinquance ». Qui a poussé le gouvernement à siffler la fin de la tolérance administrative dans le secteur.