Congo-Kinshasa: Révision du fichier électoral - La Céni amorce la clôture progressive des opérations à Kinshasa

Suivant le délai imparti de trois mois, il n'y aura pas de prolongation, comme ailleurs, pour les opérations d'enrôlement à Kinshasa. Quatre communes viennent de clôturer les opérations. Et la fermeture des autres centres qui participent à l'opération de l'actualisation des listes électorales se fera progressivement.

Dans une déclaration faite au siège de la Céni le week-end dernier, le président de cette institution d'appui à la démocratie, Corneille Nangaa a annoncé officiellement la fermeture, dimanche 27 août des centres d'inscription d'électeurs dans quatre communes de la ville de Kinshasa. Il s'agit des centres d'identification et d'enrôlement qui ont fonctionné dans les communes de la Gombe, Kinshasa, Barumbu et Kintambo, a-t-il précisé.

À cet effet, le président de la Céni a fait savoir que la fermeture des autres centres qui participent à l'opération de l'actualisation des listes électorales se fera progressivement. Et déjà du constat fait sur le terrain dans plusieurs centres, notamment à Barumbu, les requérants n'envahissent plus les bureaux de la Céni, contrairement au début de l'opération de révision du fichier électoral où il y avait des centaines de demandeurs. Pour la journée de samedi 26 août, par exemple, le centre qui fonctionne au sein du complexe Gama n'a enrôlé que 29 électeurs.

Derniers appels aux requérants

Certains responsables des centres d'enrôlement expliquent que leurs bureaux restent parfois ouverts toute une journée sans que les nouveaux requérants ne viennent s'enregistrer. Ceux qui viennent sont ceux qui se sont déjà enrôlés, mais qui ont perdu leurs cartes.

Bien plus, selon radiookapi qui a recueilli quelques témoignages, plusieurs partis politiques et organisations de la société civile n'ont pas déployé les témoins et observateurs durant ces opérations d'enrôlement.

Pour permettre aux indécis de s'acquitter de leur devoir civique, le président de l'Association de solidarité des Anakutshu Anamongo, François Lukangaka, a profité de son enrôlement, samedi 26 août, pour sensibiliser la population à Limete. C'était au sortir de l'Institut Lumumba où il s'était fait accompagné des membres de l'association et autres. « Que chacun de nous fasse comme je viens de faire ce jour et obtienne sa carte d'électeur », a-t-il lancé. « Comme la Céni tient à clôturer l'opération d'enrôlement dans la capitale, j'invite tous les habitants de la Circonscription électorale de Mont-Amba à saisir cette occasion », a-t-il ajouté avant de brandir sa carte nouvellement acquise. « Je peux maintenant choisir le président de la République, comme on peut aussi m'élire à un autre niveau de responsabilité. Mais je vous demande de faire un bon choix pour ne pas regretter plus tard. Sachez qui choisir », a-t-il interpellé.

À l'Institut Lumumba, l'opération d'enrôlement prend fin le 3 septembre prochain.