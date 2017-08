Congo-Kinshasa: Test de crédibilité

La Commission électorale nationale indépendante (Céni) a proclamé le samedi 26 août les premiers résultats des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les provinces concernées. Contre vents et marrées, la Centrale électorale a organisé ces élections même dans les provinces où des postes des gouverneurs n'étaient pas vacants.

C'est le cas de la province du Haut-Katanga où le gouverneur Jean Claude Kazembe est toujours légalement en fonction parce qu'il a été réhabilité par la Cour constitutionnelle après avoir été déchu par l'assemblée provinciale.

Cependant, le PPRD, son parti politique, lui a retiré sa confiance et pesé de tout son poids pour que l'élection de gouverneur se tienne aussi dans le Haut-Katanga, en violation de la loi. Maintenant c'est fait avec la proclamation des résultats par la Céni. Le forfait a été commis.

Dans la Tshuapa, c'est la même cacophonie. Malgré l'arrêt de la Cour constitutionnelle réhabilitant le gouverneur Cyprien Lomboto, la Céni a quand même organisé le scrutin prétextant que ces arrêts n'ont jamais été publiés dans le journal officiel. Il reste à savoir si les différentes Cours d'Appel, selon les juridictions, vont avaliser les résultats de vote proclamés par la Céni, en ignorant les arrêts de la Haute Cour.

Quant à la Cour constitutionnelle, va-t-elle laisser faire et ne pas agir au risque de perdre toute sa crédibilité ? Ou plutôt, la Haute Cour va se prononcer pour déclarer l'irrégularité des élections des gouverneurs notamment dans le Haut-Katanga et la Tshuapa. C'est la grande question que l'opinion nationale se pose. Est-on déjà dans la crise institutionnelle avec cette affaire ? Ça en a tout l'air. On ne peut pas comprendre que la Céni, qui est une institution républicaine, puisse ignorer les arrêts de la Cour constitutionnelle et organiser les scrutins dans ces provinces sur ordre d'un parti politique, le PPRD, qui est une association privée. L'on sait comment le même parti politique s'agrippe à l'arrêt de la Cour d'Appel sur l'article 70 relatif à la fin de mandat du président de la République. On ne peut pas défendre une chose et son contraire à la fois.

Les prochains jours seront déterminants sur la crédibilité de la Cour constitutionnelle. La Haute Cour joue sa survie. Son statut a été mis à prix... par la faute de la MP.