Sénégal: Maison des esclaves de Gorée - Ombres du symbole

En s’imposant devant le tenant du titre et recordman des victoires en Coupe d’Afrique, le Nigeria a… Plus »

L'eau est aussi un péril menaçant la maison des esclaves. En 1998, la porte donnant sur l'océan était dégradée à cause de la montée des eaux. Des travaux de consolidation d'une partie des fondations du bâtiment et de la porte ont été faits en respectant les contraintes liées à la conservation de cet espace historique. « Mais ces travaux efficaces ont juste déplacé le problème » ajoute le conservateur Eloi Coly « le reste de la maison des esclaves doit aussi être préservé de la montée des eaux des océans ».

1 800 000 dollars (environ 1 milliard 62 millions de FCFA) ont été consacrés au projet qui a commencé en 2016 et s'achèvera fin 2018 : la Fondation Ford a donné 1 000 000 dollars et l'Etat du Sénégal a complété le budget.

Le futur centre regroupera la production scientifique sur la traite négrière : qu'il s'agisse de l'histoire de la maison des esclaves, des résultats des fouilles archéologiques sous-marines en cours au large de la maison des esclaves et des connexions entre la maison des esclaves de Gorée et les autres lieux de mémoire en Afrique dont Ouidah au Benin.

En 2019, la maison des esclaves sera plus accessible sur internet car le conservateur travaille sur un projet global permettant de faire entrer ce lieu de mémoire dans l'ère des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC).

Outre les deux chercheurs de l'IFAN cités plus haut, le terme « certains » inclut Jean Luc Angrand qui publie régulièrement sur facebook des photos et des contributions affirmant que le véritable lieu de détention des esclaves à Gorée n'est pas sur le site de l'actuelle maison des esclaves.

C'est également l'avis de Karfa Sira Diallo directeur de l'association internationale Mémoires et Partages, basée à Bordeaux et à Dakar. « J'ai entendu parler certains qui essayent de contester la légitimité de Gorée en tant que lieu de mémoire et je pense qu'ils se trompent de combat ».

« Quand on parle des lieux de mémoire, il faut s'en tenir aux principes » lance Eloi Coly qui précise « la question importante n'est pas : combien d'esclave il y a eu, mais, y a-t-il eu des esclaves dans la maison des esclaves de Gorée ? La réponse étant oui, il ne faut plus polémiquer »

Ce discours scientifique est une des nombreuses façons d'éviter des polémiques comme celles déclenchées en 1996 par la publication des travaux d'Abdoulaye Camara et Joseph Roger de Benoit, chercheurs et conservateurs de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire (IFAN) . Les deux contestaient, en les réduisant à la baisse, les chiffres avancés par Joseph N'Diaye le premier conservateur du site qui lui a donné sa notoriété dans les années 60 et est décédé en 2010.

La Maison des esclaves située à Gorée, une ile au large de Dakar, est un symbole majeur de la traite négrière transatlantique au Sénégal et dans le monde. C'est le passage quasi obligé des touristes qu'il s'agisse de l'Africain ou de l'Européen ordinaire ou des chefs d'Etats tels le Pape Jean Paul II et Barack Obama.

Copyright © 2017 This is Africa. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.