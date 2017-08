Congo-Kinshasa: Election des gouverneurs - La MP fragilisée, la Cour constitutionnelle en embuscade

Malgré toutes les voix discordantes, particulièrement dans le Haut-Katanga et dans la Tshuapa, la Céni (Commission électorale nationale indépendante) a finalement procédé le samedi 26 août 2017 à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans sept provinces de la RDC.

Dans la MP, le malaise est perceptible - tous ses candidats n'ayant pas eu gain de cause. En attendant la réaction de la Cour constitutionnelle, l'élection des gouverneurs n'est pas totalement dénouée.

Si la Majorité présidentielle (MP) a gagné haut la main dans le Haut-Katanga et dans le Haut-Lomami, ses candidats doivent se mesurer au second tour dans la Tshuapa, le Tshopo et le Sud-Kivu. Dans le Kwilu, son allié du Palu a été balayé avec aisance par un transfuge de la MP. Pendant ce temps, la Cour constitutionnelle, qui n'a pas pu imposer ses deux arrêts dans le Haut-Katanga et la Tshuapa, n'a pas encore dit son dernier mot.

Quoi qu'il en soit cette élection des gouverneurs laissera des tâches, essentiellement dans la MP. Cette élection a donné la preuve de graves dissensions qui rongent la famille politique du chef de l'Etat, Joseph Kabila. Mais, dans l'opinion publique, tous attendent la réaction de la Cour constitutionnelle dont les deux arrêts rendus respectivement dans le Haut-Katanga et dans la Tshuapa ont été superbement ignorés autant par la MP que la Céni.

Est-ce que la Cour constitutionnelle se laissera-t-elle faire ? Va-t-elle cautionner l'imposture qui remet sérieusement son statut de dernier rempart dans l'arsenal juridique congolais ? Des questions qui trouveront sans doute une réponse au courant de cette semaine.

Auparavant, le député MP Henri-Thomas Lokondo, visiblement en désaccord avec ce qui se fomentait dans son propre camp politique, avait prévenu en haussant le ton contre l'élection du vice-gouverneur de l'Equateur, se référant notamment à l'arrêt de la Cour constitutionnelle. C'est sans ambages que cet élu du peuple a fait savoir que toute forme de forcing allant à l'encontre de la haute Cour était « une abomination juridique relevant du banditisme politique ». S'il a été écouté par la Céni pour l'Equateur, pourquoi cela n'a pas été le cas pour les autres provinces concernées par la réhabilitation de leurs chefs d'exécutif par la Cour constitutionnelle ?

Tshuapa : MP et indépendant au second tour

Boongo Ngoy Pancrace (MP) et Booto Boolongomba Papy (Indépendant) s'affronteront au second tour de l'élection du gouverneur de Tshuapa. Le candidat du camp présidentiel n'a engrangé que huit suffrages, insuffisants pour l'emporter au premier tour face à Booto Boolongomba et ses six voix. Ngayo Likinda Ghislain est dernier avec quatre voix.

Sud-Ubangi : l'indépendant Taila Nage Joachim passe

L'indépendant Taila Nage Joachim a été élu gouverneur du Sud-Ubangi. Il a raflé 20 voix sur 23. Wotewangi Jean-Moke (MP) a récolté les trois voix restantes contre zéro pour l'autre indépendant Dangbele Yvon. Ancien de la Majorité Présidentielle, Taila Nage Joachim succède à José Makila qui avait démissionné en février dernier pour occuper le poste de vice-Premier ministre chargé des Transports et des Voies de communication dans le gouvernement Badibanga.

Tshopo : deux indépendants au second tour

Le candidat indépendant Lomata Kongoli Constant est arrivé en tête du premier tour de l'élection du gouverneur de la Tshopo avec 9 voix. Il devance un autre indépendant, Matata Makalamba Patrick, qui a engrangé 6 voix, ce samedi 26 août 2017. Le candidat MP Simene wa Simene Samuel n'a eu que trois voix. Heri Baraka Cyprien et David Mendela n'ont remporté aucun suffrage.

Kwilu : Michel Balabala surclasse le Palu Loboto

Le candidat indépendant Michel Balabala Kasongo est élu gouverneur avec 18 voix contre 16 pour le candidat Lomboto de la Majorité Présidentielle.

Sud-Kivu : second tour entre MP et UDDS

Le candidat de la Majorité présidentielle Claude Nyamugabo est arrivé en tête de l'élection du gouverneur qui a eu lieu ce samedi 26 août 2017 dans la province du Sud-Kivu. L'ancien ministre des Sports, Claude Nyamugabo, a récolté 16 voix. Élie Zihindula de l'UDDS (opposition) a recueilli 12 voix. Mushi Bonane et Pierre Mirindi se partagent les six autres voix (3 à chacun).

Haut-Katanga : la MP Célestin PandeKapopo, mais...

Sur un total de 30 députés, 27 seulement s'étaient présentés. Célestin Pande Kapopo l'a emporté avec 26 voix. Une abstention est à signaler. Le candidat LukonaMwila n'a engrangé aucune voix.

Haut-Lomami : la MP Kalenga Mwenzemi Jackson triomphe

Le candidat de la Majorité présidentielle Kalenga Mwenzemi Jackson a été élu ce samedi 26 août 2017 gouverneur de la province du Haut-Lomami avec 16 voix contre 7 pour son concurrent l'indépendant Banza Mulume Marmond.

Bas-Uélé : Godelive Anina Makwa passe vice-gouverneur

Dans un communiqué publié par voie de la presse, la Céni annonce un deuxième tour de scrutin pour le mardi 29 août 2017. Dans les provinces où le scrutin a été bouclé dès le premier tour, les recours en contestation des résultats provisoires sont à déposer à la cours d'appel, du 28 août au 4 septembre, indique la CENI. Le traitement des contentieux est prévu du 5 au 11 septembre et la publication des résultats définitifs par les cours d'appel interviendra le 12 septembre 2017, précise le même communiqué.