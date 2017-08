Congo-Kinshasa: Rentrée scolaire 2017-2018 - Les syndicalistes s'affrontent

Les voix discordances observées dans les camps des syndicats qui soutiennent que la rentrée scolaire 2017-2018 ait lieu le lundi 4 septembre et de ceux qui s'y opposent farouchement jettent le trouble dans les esprits des parents d'élèves. Ces derniers se posent des questions sur des véritables intentions des uns et des autres.

À la veille de la rentrée scolaire, on observe depuis quelques années l'effervescence dans les milieux des syndicats du secteur public dans la ville de Kinshasa. D'un côté, des syndicats qui, ayant constaté que le gouvernement n'a pas répondu aux revendications des enseignants, décrètent un mot d'ordre de grève et, de l'autre, ceux qui appellent les enseignants à reprendre le chemin de l'école à la date officielle, même si aucune solution n'a été apportée à leurs revendications. Ces syndicats ont toujours été accusés de rouler pour le gouvernement qui a toujours voulu une rentrée scolaire apaisée.

En, effet, le syndicat de l'EPSP (Enseignement primaire, secondaire et professionnel) est monté au créneau pour se désolidariser de l'Intersyndicale de l'EPSP qui a lancé un mot d'ordre de grève à dater de lundi 4 septembre 2017. C'est-à-dire qui a demandé aux enseignants d'être, le même jour sur le lieu de travail, à 7 heures 30' pour ceux de la vacation de l'avant-midi et à 12 heures 30' pour ceux de la vacation de l'après-midi. Cela sans prester. Raison invoquée : les négociations entre le banc syndical et le gouvernement, qui est l'employeur, ont accouché d'une souris.

Officiellement, la rentrée scolaire 2017-2018 est fixée au lundi 4 septembre prochain. D'ici à cette date, les syndicalistes du secteur public s'affrontent, eux qui sont censés parler un même langage parce que défendant des enseignants assis et debout ainsi que le personnel administratif ayant les mêmes intérêts et revendiquant les mêmes droits.

