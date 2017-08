Congo-Kinshasa: Le livre « Pour la République des juges contre l'impunité » porté sur les fonds baptismaux

L'ouvrage du sénateur congolais, Modeste Mutinga, présenté samedi 26 aout 2017 à Kinshasa, se veut à la fois « un plaidoyer, un réquisitoire et un manifeste », selon le professeur Célestin Kabuya.

L'ouvrage plaide pour une meilleure place à réserver à la Justice, pour une plus grande autonomie de fonctionnement de l'appareil judiciaire en République démocratique du Congo (RDC).

Les politiques, les membres de la société civile, les chefs des missions diplomatiques accréditées en RDC, les scientifiques et la presse ont rehaussé de leur présence la cérémonie du baptême du livre qui s'est tenue dans une ambiance conviviale, dans la prestigieuse salle de l'Africana Palace.

Plus qu'un ouvrage ordinaire, « Pour la République des juges » est un reportage des faits qui impliqueraient tous les animateurs des institutions étatiques. Il s'agit notamment, des faits présumés de corruption, de détournement, de blanchiment des capitaux et d'atteinte à la sécurité de l'Etat.

« Toutes les réformes entreprises par le président de la République, Joseph Kabila, ont été noyées dans l'impunité totale, dans le népotisme, dans le clientélisme irresponsable et maladroit de ses proches collaborateurs et autres prédateurs », dénonce le sénateur Mutinga.

Un « beau projet de réforme institutionnelle »

Dans sa présentation limpide et claire du livre, le professeur Célestin Kabuya Lumuna Sando se sent à l'aise dans sa peau. Il est convaincu que cet ouvrage peut être un « beau projet de réforme institutionnelle », susceptible de mobiliser et de nourrir un riche débat démocratique dans le cadre d'un parti politique ou d'un mouvement citoyen. Car, soutient-il, il dénonce la soumission des magistrats aux injonctions politiques.

L'auteur « déplore un Pouvoir judiciaire +inféodé au Pouvoir exécutif au point d'oublier son rôle de régulateur de la vie en société et de promoteur des vertus et des droits des citoyens, en se distinguant par une inaction coupable, nonobstant les faits et les crimes avérés portés à sa connaissance+ », a-t-il rappelé.

L'auteur, un journaliste chevronné, affirme que les faiblesses de la Justice congolaise réside dans la modification de l'article 149 de la Constitution qui a placé le Parquet rattaché aux juridictions, sous l'autorité du ministre de la Justice avec pouvoir d'injonctions. « Cela a marqué un recul de la démocratie », dit le sénateur Mutinga, estimant qu'un magistrat devrait être capable d'ouvrir, sans interférence, une information judiciaire ; interpeller ; mettre à vue et/ou en prison quiconque serait présumé ou coupable d'avoir transgresser les lois de la république.

Plaidoyer

Mettant en avant des statistiques et les chiffres des recettes fiscales pour des productions minières, le sénateur Mutinga affirme que « la cause principale de cette position humiliante réside dans la défaillance du pouvoir judiciaire et dans la culture de l'impunité ou absence de sanctions ». D'après lui, le plaidoyer doit vite devenir un « véritable réquisitoire ».

Le sénateur recommande ainsi la recherche des nouveaux repères sur lesquels la RDC devrait pouvoir bâtir sa renaissance. Il estime que « les cours et tribunaux devraient cesser d'agir, en tant qu'autorités judiciaires, mais devenir un réel pouvoir constitutionnel, ne recevant des injonctions que leur intime conviction ».

«+Pour une République des juges contre l'impunité+, j'ai le plaisir, la joie et l'honneur de vous baptiser, c'est-à-dire de vous souhaiter la bienvenue parmi nous comme ouvrage de réflexion, d'interprétation, mais également comme ouvrage qui nous permet d'aller loin et de dépasser les difficultés du moment. Et donc je vous souhaite une très bonne carrière parmi nous, parmi les lecteurs et dans la bibliothèque », c'est dans ces termes que le professeur Isidore Ndaywel s'est exprimé pour porté sur les fonds baptismaux, l'œuvre du sénateur Mutinga.

Réactions

A la fin de la cérémonie, des réactions n'ont pas tardé à pleuvoir dans l'assistance.

« Je constate qu'on s'applique à réunir les gens autour des idées et les personnes pour entamer le dialogue sur la manière d'améliorer la gouvernance en République démocratique du Congo (RDC). J'ai trouvé toutes ces idées vraiment stimulantes. Je vois une société congolaise qui pense, réfléchit et se prend en charge. Comme observateur étranger, je trouve cela valorisant et intéressant. Car, mon rôle est d'observer la société congolaise comme elle évolue et je suis content d'avoir été invité à cet événement que je trouve stimulant et intéressant. J'ai trouvé trop brillante la présentation du professeur Kabuya qui a posé de bonnes questions et invité tout le monde à participer à l'effort de réflexion de manière à améliorer la gouvernance en RDC.», a déclaré Bertrand de Crombrugghe de Picquendaele, ambassadeur de la Belgique en RDC.

Pour le professeur Ndaywel, « Le sénateur Mutinga est un patriote convaincu, convainquant. Ce livre est surtout destiné à devenir le livre de chevet des acteurs politiques, sociaux et des hommes de science de la RDC. Parce qu'il pose la question de fond : +Pour une République des juges contre l'impunité+ (...) dans la mesure où il n'y a pas de justice, nous vivons dans le règne de l'impunité. Cette situation est tellement grave qu'on peut se permettre de dire que l'alternance à la quelle nous voulons répondre tous, si elle ne s'accompagne pas d'une alternative, je pense que nous allons droit vers des nouvelles frustrations ».

Pour le prof Emmanuel Kabongo Malu, « Les congolais devraient s'habituer à considérer le sénateur Mutinga, non seulement comme un opérateur politique, mais aussi comme un opérateur intellectuel. Mutinga devient un homme qui prend son temps à réfléchir sur les problèmes fondamentaux qui étreignent du dedans et du dehors notre société. A voir toutes ses publications, on se rend compte que le Sénateur Mutinga est préoccupé par son pays dans la mesure où il prend de son temps pour réfléchir et écrire. Le travail qu'il fait aujourd'hui, dénonce les injustices et autres inégalités qui détruisent et défavorisent une société ».

De son côté, le professeur et sénateur, Jacques Djoli pense que « Ce livre est une interprétation de tout ce qui détruit notre société. Les dossiers de FPI, Panama Papers, RVA, contrats léonins entre le Groupe Gemalto et la Céni, etc. Les juges devraient se réveiller. Car, le problème de Justice n'est pas l'apanage de seuls politiques, mais une affaire des juges et autres citoyens qui doivent se tenir debout pour dénoncer les injustices. C'est ainsi que je me réjouis de la publication de ce livre par mon frère er ainé Modeste Mutinga qui interpelle chacun d'entre nous et dit : notre pays traverse une crise ».

Selon Jacques Djoli, « C'est un péché que de vivre dans une telle pauvreté alors que nous avons un pays potentiellement riche. Tout simplement, parce que nous nous sommes plongés dans le vol, détournement, blanchiment et corruption. Ces trois choses tuent notre pays et nous plonge dans la situation actuelle. Primo, nous n'avons pas l'amour de la Patrie ; secundo, nous ne visons que les intérêts égoïstes et tertio, c'est la pauvreté qui gangrène notre société. C'est ce qui fait que même l'élite est instrumentalisée et corruptible. Mais, nous devons résister à cela. Ce livre tombe à point nommé. Il nous invite tous à nous lever pour un Congo meilleur et juste».

Remerciements et vœux

De son côté, le sénateur Mutinga a exprimé ses vifs remerciements à toutes les personnes présentes à cette cérémonie. Il a, par la même occasion, formé deux vœux. Le premier, est celui de voir « ce livre interpeller les consciences et provoquer des réajustements dans le comportement quotidien des magistrats, des dirigeants au pouvoir et d'autres animateurs des institutions nationales congolaises ».

Le second souhait, est que « tous les Congolais patriotes s'engagent dorénavant dans la croisade de la justice équitable contre la corruption et l'impunité, dans l'intérêt général de la République ».

Par ailleurs, le Sénateur Modeste Mutinga Mutuishayi est l'auteur de plusieurs ouvrages. Notamment : « La RDC à l'aube de la troisième République : démocratie ou démocrature » ; « La chronique d'une paix négociée » ; « RD Congo : la République des inconscients » ; « La guerre de l'eau aux portes de la RDC »...

Modeste Mutinga est aussi journaliste talentueux et Prix international de la Liberté de presse (New-York) ; Commandeur de l'Ordre de la Presse de la Francophonie (Dakar) ; Commandeur de l'Ordre de la Couronne royale belge et Officier de l'Ordre national du Mérite de la République française.