Mali: «Ras Bath» quitte «Antè A Bana» et réclame l'alternance en 2018

Le 26 juillet dernier, « Ras Bath » a été condamné à un an de prison ferme et 100 000 francs CFA d'amende pour « incitation à la désobéissance des troupes » lors d'une chronique diffusée en juillet 2016 sur une radio locale malienne. Ses avocats ayant fait appel de cette décision, il reste libre en attendant le nouveau procès.

Interroger sur un éventuel appel à voter pour l'un ou l'autre des candidats à ces futures élections, « Ras Bath » reste encore allusif. « Nous allons nous atteler à aider à renforcer les capacités des citoyens à pouvoir détecter les bons programmes de sociétés et les bons candidats », expose-t-il. Et, poussé dans ses derniers retranchements, l'activiste commence par dresser le portrait-robot de ce qu'il appelle le « bon candidat » à la future élection présidentielle malienne.

Au Mali, l'homme soulève des foules. Mais sera-t-il candidat à la prochaine élection présidentielle ? « Personnellement non », assure-t-il à RFI. « Nous constituons une veille citoyenne et sentinelle de la démocratie et de la bonne gouvernance. »

