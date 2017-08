Gabon: L'opposant Albert Ondo Ossa dit avoir été empêché de quitter le pays

Ancien ministre et ancien candidat à l'élection présidentielle au Gabon en 2009, Albert Ondo Ossa dit avoir été empêché de quitter le pays dimanche alors qu'il s'apprêtait à se rendre à une conférence au Cameroun.

Albert Ondo Ossa, président de l'Union sacrée pour la patrie (USP) ancien candidat à l'élection présidentielle en 2009, professeur d'économie à l'Université Omar Bongo et militant de la société civile, affirme avoir été empêché de quitter le territoire gabonais ce dimanche 27 août alors qu'il s'apprêtait à animer une conférence à Douala au Cameroun.

« J'ai mes visas camerounais, donc je n'avais pas de problème. Je me rends à l'aéroport et c'est là qu'à la police, on m'empêche d'accéder à l'avion parce que, semble-t-il, il fallait que je m'adresse au ministère de l'Intérieur », rapporte à RFI celui qui fut également ministre de l'Éducation sous Omar Bongo.

La Police de l'air et des frontières (PAF) lui aurait réclamé un ordre de mission pour l'autoriser à partir. « J'ai voulu avoir des explications. On ne me les a pas données. Et je suis rentré à la maison », tempête Albert Ondo Ossa, qui se dit « affecté » par la situation.

« Si la loi interdit à certains citoyens de sortir, pour des raisons de sécurité intérieure ou extérieure, ils doivent en avoir la notification », estime-t-il. « Là, je pense que c'est du banditisme pur et dur. Nous ne sommes plus dans le cadre de la loi ».

Ni le porte-parole du gouvernement, ni le ministère gabonais de l'Intérieur n'ont pu être joints au moment où nous publiions cet article.

