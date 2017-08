Ile Maurice: Affaire des coffres-forts - Plus de charge provisoire de blanchiment d'argent contre Navin Ramgoolam

La magistrate Meenakshi Bhogun a tranché. Elle a rayé la charge provisoire de blanchiment d'argent contre Navin Ramgoolam, en cour de Curepipe, ce lundi 28 août.

Ce dans l'affaire des coffres-forts. «The court finds that 29 months are inordinate delay and unexplained», a fait ressortir la magistrate.

Le jugement a été rendu en l'absence du représentant du bureau du Directeur des poursuites publiques, Denis Mootoo. Une centaine de partisans se sont déplacés à Curepipe, ce lundi.

Ce sont sous les applaudissements que le leader du Parti travailliste est entré dans la salle d'audience. Des travaillistes, Patrick Assirvaden, Jim Seetaram, Anil Bachoo et Devanand Ritoo, étaient aussi présents en cour de même que Dhiraj khamajeet, Osman Mahomed et Tassarajen Chedumbrum Pillay.

Charge formelle en septembre

Denis Mootoo avait déclaré, en juillet, que l'arrêt du procès pour abus de procédures n'était pas applicable car le parquet a l' intention de placer une charge formelle de blanchiment d'argent contre Navin Ramgoolam. Celle-ci devrait être logée en septembre.

Cela fait 29 mois depuis qu'une charge provisoire de blanchiment avait été logée contre Navin Ramgoolam. Me Gavin Glover, avocat de Navin Ramgoolam, avait déposé une motion pour la radiation des charges. Il avait soutenu que la charge provisoire date de février 2015 et que toute l'affaire traîne depuis 29 mois, d'où la demande que le cas soit rayé. Lors des premiers débats autour de la motion de radiation des charges, le 19 juillet, Me Gavin Glover avait avancé : «Enough is enough».

La somme de Rs 220 millions avait été retrouvée dans les coffres-forts de Navin Ramgoolam à la suite d'une perquisition au domicile de l'ancien Premier ministre en février 2015.