Tunisie: Enfin, le déclic !

L'empreinte de Mohamed Kouki est donc visible. Le Stade Tunisien joue bien, même s'il manque parfois de chance.

Comme ce fut le cas lors de la première journée face à Métlaoui quand Youssef Fouzaï avait raté un penalty et que le match a pris une autre tournure avec la défaite des Stadistes.

Lors de la seconde journée, le ST, mené à la marque, a réussi à égaliser en fin de match. Ce qui dénote de la force de caractère des joueurs qui n'abdiquent pas et ne baissent pas les bras.

Force de caractère

On a revu cette force de caractère des Stadistes face au Club Africain. Les Bardolais ont ouvert le score et même s'ils furent rejoints rapidement à la marque, ils ont refait surface pour marquer un second but et gagner. Outre cela, les dirigeants du club du Bardo n'ont pas fait les erreurs des saisons écoulées. Cette fois, les recrutements furent ciblés. Le Stade Tunisien a gagné cette saison un duo en or en les personnes de Youssef Fouzaï et Ahmed Hosni, les deux ex-fers de lance du Stade Gabésien. Ce duo a pratiquement métamorphosé le jeu de l'équipe du Bardo.

Avec un peu plus de chance, Ahmed Hosni aurait pu réussir un doublé et crucifier le Club Africain. Néanmoins, le Stade Tunisien a eu logiquement gain de cause. Il en résulte que les «Rouge et Vert» ont prouvé qu'ils peuvent donner le tournis aux meilleurs et seront des trouble-fêtes cette saison. La relégation en ligne 2 a été un mal pour un bien. Ne dit-on pas qu'il faut reculer pour mieux sauter? C'est assurément le cas du Stade Tunisien. Les joueurs de Mohamed Kouki ont les moyens de faire bonne figure et de réussir un classement digne de la stature du club.