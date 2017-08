Tunisie/Congo-Kinshasa: L'heure de vérité...

Dans la poule A des éliminatoires africaines, le dernier tour reste dans l'esprit des observateurs une simple affaire tuniso-congolaise. Pourtant, les autres pensionnaires de la poule, à savoir la Guinée et la Libye, n'ont pas abdiqué et peuvent du moins jouer les trouble-fêtes.

Mais à chaque jour suffit sa peine. Vendredi prochain, en pleines fêtes de l'Aïd El Kébir, les hommes de Nabil Maâloul tiennent à installer la fête dans les foyers tunisiens. Il faut les aider à y parvenir par un soutien public massif. Un quota de 24 mille billets est mis en vente depuis vendredi dernier. Mais la fédération compte également sur les enfants et la gent féminine dont l'accès au stade de Radès serait gratuit.

Depuis hier à 13h00, le rassemblement des joueurs a eu lieu, une première séance étant prévue à huis clos à Hammamet. A partir de ce soir, les séances d'entraînement se dérouleront à 20h00 au stade de Radès.

Priorité au cru local

Le sélectionneur national a dû composer avec les délais trop courts de la préparation en s'appuyant prioritairement sur les joueurs restés compétitifs cet été, notamment ceux de l'Espérance Sportive de Tunis, lesquels durent rester sur la brèche à l'occasion du championnat arabe des clubs qu'ils ont du reste remporté.

L'option est claire: priorité absolue aux joueurs du cru qui ont trois rencontres de championnat dans les jambes, en plus de quelques expatriés dont l'expérience des grands chocs peut servir (Youssef Msakni, Wahbi Khazri, Bassem Srarfi, Syam Ben Youssef, Oussama Haddadi, Naïm Sliti, Ali Maâloul et Yohann Touzghar, en plus du gardien d'Al Chabab saoudien, Farouk Ben Mustapha).

Une certitude: aux avant-postes, le meilleur buteur du championnat la saison dernière et en ce début de parcours, Taha Yassine Khenissi, sera titularisé. L'ossature qui a fait grosse impression le 12 juin dernier contre l'Egypte sera confirmée.

Sur sa forme actuelle, Anis Badri a sans doute une chance pour compléter un milieu qui ne va pas se passer de ses piliers Mohamed Amine Ben Amor et Ferjani Sassi. Toutefois, le demi de couloir sang et or aura un concurrent de luxe en la personne de Naïm Sliti, aligné samedi dernier par son nouveau club, Dijon.

On suivra avec curiosité le feuilleton du poste de gardien de but où Moez Ben Cherifia n'est pas certain de garder le poste occupé contre les Pharaons. D'abord, parce que Aymen Mathlouthi est de retour. Ensuite, parce qu'il n'a pas été aligné régulièrement avec l'EST au début du championnat.

Si le rappel de Bilel El Iffa constitue une récompense pour le sérieux, l'engagement et la régularité du Clubiste, en revanche, le come-back de Touzghar laisse perplexe d'autant que l'ancien Clubiste a hérité par le passé de sa chance en sélection. Sans montrer grand-chose.

La première du Cabiste Hamza Jelassi a quant à elle beaucoup plus valeur d'une marque d'encouragement qu'un réel besoin d'un tel profil qui a beaucoup de chemin à faire.

Gestion des ressources

Les Léopards se trouvent depuis samedi dernier en mise au vert au Maroc. Ils sont attendus mercredi à Tunis.

Après le limogeage du sélectionneur des Léopards locaux, Mwinyi Zahera, qui n'est pas parvenu à qualifier les siens en phase finale du CHAN 2018 alors que la RDC est le tenant du titre, le même entraîneur est remplacé au poste d'assistant du coach national A, Florent Ibenge, par l'entraîneur actuel du TP Mazembe.

Petit avantage pour les Aigles: les deux vedettes de la ligne d'attaque congolaise, Yannick Bolasi (Everton) et Dieu merci Mbokani (Dynamo Kiev) déclarent forfait. Le premier, jugé en petite forme puisqu'il n'a pas joué avec son club anglais, effectuera néanmoins le déplacement de Tunis, juste à titre de soutien psychologique de ses coéquipiers, à en croire la presse de Kinshasa.

Il faudra en tout cas se méfier de la production des Congolais le 5 septembre chez eux, dans la fournaise du stade des Martyrs de Kinshasa. Les nôtres n'auront pas alors que la fatigue d'un simple aller Tunis-Kinshasa à gérer. Contrairement à notre rival qui aura fait un aller et retour entre les deux capitales. Et la gestion de ces ressources physiques ne sera pas le facteur le moins important dans un duel qui s'annonce, du moins sur le papier, équilibré.