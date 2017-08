Cameroun: Hôpital de district de Nanga-Eboko - Des appuis de la première dame

Il couvre quatre unités administratives : Bibey, Minta, Nsem et Nanga-Eboko. Ce qui en fait l'une des formations hospitalières les plus fréquentées par les malades du département et de ses environs. Aussi, les autorités locales de la ville et la direction de l'hôpital, tout en exprimant leur gratitude pour les équipements reçus, ont-ils profité de la présence d'Alim Hayatou, qui présidait la cérémonie au nom du Minsante, pour exprimer des besoins additionnels.

Prenant la parole au nom des élites et forces vives du département de la Haute-Sanaga, le ministre des Sports et de l'Education physique, Bidoung Mkpatt, a réitéré ses remerciements à la première dame, Chantal Biya, pour l'intérêt qu'elle a toujours marqué à l'égard des populations fragiles de ce département.

Des lits d'hôspitalisation, des classeurs en bois et en métal, des chaises, des tables de nuit, des tables d'examen, des produits hygiéniques, des chariots en bois, etc. Telle est, entre autres, la composition des équipements remis à l'hôpital de district de Nanga-Eboko samedi dernier.

