Ile Maurice: Rodrigues/Sport - Les autorités prônent l'intégrité dans le sport

communiqué de presse

L'Integrity in Sports 'I am' Campaign a été lancée à Rodrigues la semaine dernière par le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Stéphane Toussaint, à l'hôtel Le Flamboyant à Port Mathurin au cours d'un atelier de travail réunissant sportifs et encadreurs.

A l'initiative du Trust Fund for Excellence in Sports (TFES) en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports et la Commission de la Jeunesse et des Sports, cette campagne prône l'intégrité dans le sport. Le slogan choisi était: 'I am clean, I am honest, I am sport, I am excellence'.

Le ministre Stéphane Toussaint a lancé un appel aux jeunes à rester propre et ne pas se doper pour pouvoir atteindre l'excellence dans le sport. Avec l'avènement des Jeux des Iles de l'Océan Indien qui se tiendront à Maurice en 2019, toute une machinerie est mise en place afin que la République de Maurice puisse remporter ces jeux sur son terrain.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports a réitéré son engagement pour l'organisation de quelques activités à Rodrigues pour cet événement indien océanique. D'ores et déjà, les sportifs doivent se préparer activement car Maurice aura besoin de plusieurs d'athlètes. Le ministre Stéphane Toussaint a laissé entendre que le soutien nécessaire sera accordé aux athlètes rodriguais. Il a aussi félicité les sportifs et artistes rodriguais pour leur performance aux récents Jeux de la Francophonie en Côte d'Ivoire.

La Commissaire de la Jeunesse et des Sports, Mme Rose de Lima Edouard, a pour sa part mis l'accent sur les facilités qui seront mises à la disposition des athlètes. 'Nous comptons beaucoup sur nos athlètes pour une transformation positive dans le sport', a-t-elle affirmé. Elle a aussi exprimé le souhait que le TFES étende son programme aux sports d'équipe à Rodrigues tout comme cela a été fait pour le judo et la boxe récemment.

Quant au président du Trust Fund for Excellence in Sports, Me Modely Ponambalum, il a expliqué la pertinence de cette campagne de sensibilisation. 'Le but de cet atelier est de vous aider à garder le sport propre. Nous voulons conjuguer nos efforts avec Rodrigues pour combattre toute forme de manipulation dans le sport', a-t-il dit.

Il a fait un exposé sur le thème principal de cette campagne, qui est l'intégrité dans le sport. Le dopage, la fraude de l'identité, le non-respect des textes, le détournement de fonds, la manipulation des documents, et les matches truqués sont autant de pratiques courantes en Afrique, en France, en Angleterre, en Ecosse et d'autres grands pays.

Le TFES travaillent sur de nombreuses conventions et participe dans des colloques internationaux afin d'être en ligne avec les normes internationales en ce qu'il s'agit de la lutte contre tout type de manipulation dans le sport. En ligne avec la vision du ministère de la Jeunesse, le mode opératoire du TFES a été revu à Rodrigues. Désormais, la Commission de la Jeunesse et des Sports assurera la coordination du travail du TFES à Rodrigues.