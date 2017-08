Mali: BNDA - 50 milliards de FCFA pour améliorer la production et la productivité des produits agricoles

Sa mise en œuvre permettra d'assurer : la promotion de l'investissement privé en milieu agricole et rural, la réalisation de l'autosuffisance alimentaire, notamment en pomme de terre dans une échéance de trois campagnes agricoles, l'augmentation de la production agricole et l'amélioration du revenu des paysans, la lutte contre le chômage en milieu rural, notamment des jeunes..

Ainsi, la convention a pour objet de mettre en place un mécanisme de financement cohérent et adapté à la couverture des besoins afin d'augmenter la production et la productivité, le stockage, la conservation et la transformation des produits agricoles.

En effet, c'est la première fois dans l'histoire de la politique agricole du Mali, qu'un gouvernement met en place un mécanisme de financement structuré et sur le long terme pour accompagner la promotion et le développement des aménagements agricoles.

Le ministre de l'économie et des finances a présidé le vendredi 25 Aout 2017 dans son département, la signature de convention des aménagements des terres agricoles entre son département et la Banque Nationale de Développement Agricole (BNDA).

