Congo-Kinshasa: Le pays suspend l'importation du ciment gris, barres de fer et bières des pays limitrophes

Le ministre du Commerce extérieur, Jean Lucien Bussa, a signé vendredi 25 août des arrêtés ministériels interdisant l'importation du ciment gris et du clinker, des barres de fer, des bières et boissons gazeuses en provenance des pays limitrophes.

Ces mesures concernent les postes frontaliers situés dans la partie ouest du territoire national pour une durée de six mois.

Ces mesures, indiquent les arrêtés, visent à encourager l'industrie locale qui contribue au budget de l'Etat par le paiement d'impôts, taxes et redevances ainsi qu'à la création des richesses. Ces décisions permettent aussi d'assainir et d'éradiquer l'entrée massive et frauduleuse des produits cités, qui s'opère aux postes frontaliers, selon ces documents.

Toutefois, «toute importation en cours initiée avant le 25 août peut bénéficier d'une dérogation; à condition qu'elle soit signalée, dans le délai de quinze jours, au ministre du Commerce extérieur.»

Jean-Lucien Bussa a aussi prohibé l'importation des produits ayant trait à la violation des droits de propriétés industrielle, intellectuelles ou du droit d'auteur, de faux billets et pièces de monnaies de contrefaçon, des véhicules d'occasion dont l'âge dépasse 20 ans, des produits alimentaires contenant la saccharine.

Il interdit aussi l'importation du sel non iodé, des graines et semences génétiquement modifiées, des animaux et produits d'origine animale en provenance des zones affectées par des maladies épizootiques, des armes de chasse, des aéronefs.

Un autre arrêté interdit l'exportation des mitrailles ferreux, des produits miniers autres que l'or et le diamant, les matières minérales à l'état brut, les bois, les grumes et dérivés, le charbon de bois et le tabac.