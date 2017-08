Angola: La fédération confirme la fuite des pugilistes en Allemagne

Dirigés par l'entraîneur cubain Enrique Carrion, dans l'unique objectif d'obtenir de bons résultats qui honorent l'Angola et l'Afrique, Tumba Silva et Carlos Masia ont été qualifiés au mondial en mai dernier à la Coupe d'Afrique de Brazzaville où ils se sont contentés des médailles de bronze alors que Menayame Mbimbi a été repêché par la Confédération Africaine de Boxe (CAB).

"Nous étions informés de l'absence à l'hôtel de trois pugilistes, et dans l'immédiat, nous avons contacté l'organisation de l'épreuve, dans ce cas, la Fédération Allemande, ainsi que l'Association de Boxe (AIBA). Nous regrettons ce qui s'est passé, et attendons les résultats des démarches faites par les autorités d'Allemagne et après nous donnerons plus de détails », a-t-il dit.

