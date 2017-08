Tunisie: Les Clubistes champions

Tout d'abord, il faut rappeler que le planning familial est un joyau dont tout Tunisien et toute Tunisienne doivent… Plus »

Par ailleurs, je me demande pourquoi la direction de la piscine de Radès n'autorise pas le water-polo. Si on veut que ce sport retrouve son aura d'antan, il faut bâtir davantage de piscines olympiques», conclut notre interlocuteur.

L'entraîneur du Club Africain nous a parlé du sacre de son équipe : «Après deux saisons de suite dominées par l'équipe de Ben Arous, nous sommes de nouveau champions de Tunisie. Ce titre a une saveur particulière, vu les problèmes qui ont secoué le Club Africain la saison dernière. Au Club Africain, le water-polo doit son salut au président de la section, qui payé de sa poche tous les frais. L'abnégation des joueurs a été salutaire aussi, eux qui n'ont pas été payés pendant des mois et qui se sont battus jusqu'à l'ultime journée du championnat par amour du club», nous a déclaré Nabil Lassir, avant de poursuivre : «A mon avis, il faut encourager la section de water-polo du Club Africain et tous les clubs qui sont encore actifs dans cette discipline. J'ai mal au cœur quand je vois que de grandes écoles, telles que l'ASM et le CAB, ne sont plus ce qu'elles étaient par le passé. Le problème du water-polo en Tunisie, c'est le manque de piscines olympiques. A El Menzah, elles sont six équipes à s'y entraîner. Du coup, chaque équipe ne peut s'entraîner que seulement trois fois par semaine, ce qui est trop peu pour élever le niveau de la compétition.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.