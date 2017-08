Tunisie: Le gène...

En effet, ceux qui y sont, prennent toutes les précautions pour cadenasser les moindres issues. Tout est fait à leur juste mesure et personne ne saurait se porter volontaire au risque de subir un véritable camouflet. Le président tient tout en main. Il distribue et donne ce que bon lui semble mais réserve à ses partisans inertes et sans personnalité des parts incongrues qu'une petite souris refuserait de prendre.

C'est comme ça, et pas autrement.

Cela nous donne un super-président de fédération qui, au lieu de s'occuper de l'essentiel, s'attache à préparer ses voyages pour assister aux réunions des multiples Commissions dont il a été « élu » responsable. Son « élection » est souvent un tapis rouge qu'il se chargera de dérouler devant ceux qui lui ont permis d'être là. Un renvoi d'ascendeur qui n'existe que dans les fédérations dont les pays sont encore sous le joug de la pensée unique. Un gène qui a fini par être éradiqué au sein des responsables des pays développés où les responsabilités sont confiées à des personnes capables de tirer une discipline donnée vers le haut. La conséquence catastrophique de ces responsabilités multiples est facile à comprendre : l'homme, étant incapable d'être partout à la fois, fait mal son travail, se jette forcément entres les mains de ceux qui peuvent lui reprocher son manque d'efficacité mais s'abstiennent de le lui dire par calcul et donnant-donnant, tout est perdu en route.

Pendant ce temps, les affaires de la fédération concernée par cet excès de responsabilités, confiées à l'un ou à l'autre, ne tournent qu'au ralenti. On entend rarement parler d'une innovation capable de relancer une discipline. Bien au contraire, on s'attache à éviter que les choses ne bougent à l'effet d'éviter de changer l'ordre établi.

Ce ronronnement finit par asphyxier les rouages et par étouffer dans l'œuf toute possibilité d'évolution. Les problèmes se multiplient et, de guerre lasse, ceux qui se sentent brimés par cette emprise finissent par partir. Un abandon qui explique que les renouvellements de générations ne s'effectuent que par l'appel à des personnages aux ordres et forcément incapables de changer quoi que ce soit. Des noms bizarres, qui n'ont jamais résonné dans les coulisses d'un sport, se hissent au rang de « dirigeant ». Sans aucune expérience, en méconnaissances totale des règlements et lois en vigueur, ils commencent un apprentissage sur le tas. Même la réglementation intimant aux candidats l'obligation d'avoir servi en tant que dirigeant de club est parfois détournée, pour permettre aux candidats choisis de passer et venir renforcer la lignée de ceux qui sont là pour l'éternité.

Et au sport tunisien de manquer de représentants au sein des fédérations et commissions internationales. Ceux qui y sont se comptent sur les doigts d'une main. Et ceux qui sont efficaces et réellement au service du sport national, pour servir ses intérêts en respect des lois et des réglementations en vigueur, ne sont pas légion.

Pire que cela, alors que pour servir les intérêts du sport national, la complémentarité, le respect réciproque et la consultation permanente sont de rigueur, ils ne bénéficient de l'appui de leur fédération que sous conditions ou alors on fera tout pour les dégommer même au prix de la perte du poste au profit d'une autre nation qui guette ce genre d'affrontements à l'effet de bénéficier au moindre coût d'une place au sein d'un organisme international. Et nous en avons eu des exemples, sans que la tutelle ne bouge le petit doigt pour empêcher ces manigances.

Voilà un dossier à mettre au clair et à étudier à l'effet d'éviter ces présidences à vie et cette mainmise qui ne fait qu'affaiblir les fédérations et les clubs tunisiens au niveau des instances internationales.