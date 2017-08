Tunisie: Des ego à gérer !

Dans ce registre, quand on recrute des joueurs à coup de centaines de millions, et c'est le cas notamment de l'international malien Omar Konaté( le défenseur le plus cher du championnat qui a coûté vers les 900 mille euros à la caisse déjà chancelante de l'Etoile) et de l'attaquant égyptien Amrou Maraii (enrôlé pour 475 mille dollars ); on ne peut se permettre de les voir cirer le banc des remplaçants. Sinon, c'est l'aveu implicite de l'échec de la direction du club dans son casting de recrutement.

Quoique,faut-il l'avouer, que la conclusion de telles transactions onéreuses a fini par créer des animosités au sein du groupe qui ne conteste certes pas la valeur footballistique des nouvelles recrues,mais dont certains n'ont toujours pas encore perçu leurs arriérés .De plus, quand on dispose d'une pléthore de joueurs aussi talentueux que «caractériels» qui ont pris une dimension plus accrue avec des titres remportés sur le double plan local et continental ces dernières années et quand on est un pur produit du club, on est dans l'obligation d'adopter une approche de communication plus valorisante et «délicatement» menée à leur égard, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui fort malheureusement.

Plus concrètement, quand on voit le geste de mécontentement de Hamza Lahmar au moment de son remplacement (une première depuis fort longtemps pour un joueur qui se croit inamovible) lors du match face à l'USM, tout comme Brigui qui n'a pas, lui non plus, apprécié sa sortie, l'on ne peut que se rendre compte de la «délicatesse» de la mission qui attend le staff technique et l'encadrement administratif de l'équipe à ce sujet.

Iheb Msakni,lui aussi, risque d'être réellement un «cas» problématique, voire un casse-tête pour l'équipe. un joueur dont la méforme n'a fait que trop durer et qui fait preuve d'une légèreté mentale et d'une nonchalance intrigantes, faisant dire à certains que Msakni a désormais la tête ailleurs et qu'il est en train de passer vraiment la «saison de trop» à l'Etoile. D'ailleurs ,mis sur le banc par le staff technique face à l'USM, il a refusé de donner la moindre déclaration à la fin de ladite rencontre ! Le comble, c'est qu'il jouit d'un protectionnisme prononcé de la part d'un membre influent du club !

Un maillon faible nommé «communication» !

C'est vraiment là que le bât blesse à l'Etoile en ce moment, compte tenu de l'absence de personnes dotées d'une intelligence intellectuelle, d'une consistance d'esprit et d'un savoir-gérer des conflits. Il y a vraiment un vide à ce niveau, et qui pourrait être fatal à l'équipe si des décisions réfléchies tardent à venir.

De fait,le recours à un préparateur mental s'avère plus que nécessaire pour le bien de tout le monde et qui fera en sorte d'alléger la tâche de l'encadrement technique et administratif de l'équipe, et confèrera davantage de densité au travail accompli. Et là, on pense notamment à Dr Souheil Bennour, un véritable expert en la matière et dont la compétence, la pertinence et la profondeur des idées font l'unanimité auprès de toutes les composantes de la sphère de l'Etoile, surtout que ce dernier a réalisé un excellent passage au sein su staff de l'équipe sous l'ère de Roger Lemerre. D'ailleurs, certains parmi eux n'hésitent toujours pas à solliciter la pertinence de ses approches dans les moments délicats.