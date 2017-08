Tunisie: LES INDISCRETIONS D'ELYSSA

Il est vrai que les BD de notre ami Lotfi Ben Sassi sont de vrais délices à consommer sans modération. La prochaine, dont il ne nous a guère parlé, sera éditée par Isabelle Baudis et Orient Editions. Le téléphone arabe affirme, cependant, que ce sera un petit bijou.

Un monument, une identité

Vous les connaissez bien sûr, avez plaisir à les voir, les montrer, mais en connaissez-vous l'histoire, les spécificités, les caractéristiques ? Le Palais Kheireddine, le Dar Lasram, le Dar Ben Achour, la Medersa Bir Lahjar ou encore le souk des chéchias sont des lieux que vous fréquentez assidument durant le mois de ramadhan. Que savez-vous d'eux ?

«Un monument, une identité» est un projet lancé grâce à une collaboration entre l'ASM et la Fondation Kamel Lazaâr, projet qui a pour but de promouvoir l'identité culturelle et la visibilité du centre historique de la ville. Des panneaux signalétiques ont été apposés sur les murs de ces cinq monuments historiques, munis d'un code informatique lisible par smartphone, et offrant toutes les informations relative à ces monuments. D'autre part, un logo «Patrimoine tunisien» a été créé pour offrir une signalétique unifiée et harmonieuse.

Beït El Hikma

Il faut le savoir : à Beït al Hikma, on ne se soucie pas que du passé. La preuve, la conférence qui s'y prépare pour le mois de novembre prochain, et qui nous concerne au premier chef. Elle aura en effet pour thème «Transitions des médias et débats culturels dans les sociétés arabes».

Elle se tiendra du 24 au 26 novembre prochains, organisée par AGYA--Arab-German Young Academy of Sciences and Humanities.

Forum de la jeunesse

C'est désormais une tradition attendue et suivie. Le Forum de la Jeunesse qu'organise chaque année l'Institut français se tiendra les 13, 14 et 15 octobre prochains. On y espère 150 jeunes issus de toutes les régions. Rappelons que c'est là la 7e édition de ce Forum, et que pour de nombreux jeunes, cela a constitué un tremplin pour la vie active.

Leïla Menchari au Grand Palais

Ce sera un superbe hommage que Paris offrira à notre Leïla Menchari nationale : une exposition au Grand Palais, haut lieu de la culture et des arts en France. Huit saynètes permettront de reconstituer l'univers enchanté de celle que l'on appelle «la magicienne», ou encore «la reine mage». Un univers qu'elle a décliné cinquante années durant chez Hermès dans les plus belles vitrines de Paris. Un livre accompagnera cet événement prévu pour cette rentrée.

Affichage intempestif

Il faudrait tout de même y penser : dans la ville, sur les grands axes, à l'aéroport, des banderoles très envahissantes continuent d'annoncer inlassablement des événements révolus depuis longtemps. Il faut reconnaître que cela fait désordre. L'instance qui accorde les autorisations d'accrochage devrait être à même d'en contrôler les délais, et pénaliser les dépassements.