Togo: Pouvoir et opposition veulent manifester le même jour

"A trop garder la salive dans la bouche devient de la bave... on en a marre", ce sont donc quelques uns des mots… Plus »

La marche programmée par le parti au pouvoir est une réponse à deux jours de manifestations, planifiées par l'opposition togolaise pour exiger notamment les réformes politiques et le vote des Togolais de la diaspora. Ce qui fait réagir Jean Pierre Fabre chef de file de l'opposition togolaise, qui suspecte le régime de Lomé de mauvaise intention. "Je ne sais pas ce qu'ils veulent. Nous les avons informé de notre présence dans les rues et ils ont programmé leur marche . Pourvu que nos routes ne se rencontrent pas ou pourvu que nos routes se rencontrent " a noté M. Fabre.

"Bien attendu, notre préférence serait que notre pays puisse avoir des reformes globales, approfondies et consensuelles. Et par rapport à la situation que nous observons sur le terrain, nous nous sommes dit qu'il est maintenant temps, d'organiser des marches républicaines et citoyennes afin que nous puissions ensemble, au delà des considérations partisanes réaffirmer notre attachement à la démocratie et à l'Etat de droit."

Copyright © 2017 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.