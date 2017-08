Tunisie: Khalil Chammam - «L'Espérance sera difficile à battre »

Pour le capitaine « sang et or », l'Espérance a les moyens d'aller jusqu'au bout de ses ambitions, à condition d'afficher la grande forme les jours de matches.

La soirée des champions fut l'occasion pour vous, joueurs, de fêter enfin vos titres de champions...

Cette soirée fut comme une bouffée d'oxygène. Elle nous a permis de respirer un peu après près de cinq mois de compétition sans relâche et où chaque match avait son importance particulière. C'est un geste d'attention que nous, joueurs, apprécions beaucoup.

Une attention fort appréciable qui nous permet de recharger les batteries et d'aborder la suite de notre parcours avec la même volonté et la même détermination. Quand on voit la grande famille espérantiste réunie, notamment les anciens dirigeants et joueurs, nous prenons conscience de la lourdeur de la responsabilité qui pèse sur nos épaules. Nous devons poursuivre sur notre lancée et remporter davantage de titres.

Parlons de titres. Celui qui vous tient à cœur, c'est bel et bien la Ligue des champions...

Evidemment. Un grand club de la trempe de l'Espérance de Tunis doit se fixer pour objectif primordial, la Ligue des champions. C'est aussi vrai en Europe. Les grosses écuries jouent naturellement pour s'imposer dans leurs championnats nationaux. Mais la grandeur d'un club à l'échelle régionale et même mondiale se mesure par sa régularité et le nombre de titres remportés en Ligue des champions.

Votre prochain adversaire en quarts de finale n'est autre qu'Al Ahly d'Egypte. L'appréhendez-vous ?

La prochaine confrontation en Ligue des champions est importante. Personne ne peut le nier. Toutefois, trop de pression nuit. Nous préparerons notre prochaine confrontation contre Al Ahly d'Egypte comme il se doit, avec la même motivation et le même sérieux qui nous ont toujours animés. Al Ahly n'est plus à présenter. C'est un adversaire qui force le respect. L'Espérance de Tunis et Al Ahly d'Egypte se connaissent mutuellement. A propos de cette confrontation, je dirai une seule chose : quand l'Espérance affiche la grande forme, aucun adversaire ne peut l'arrêter. L'essentiel est que la semaine qui précède le match et le jour « J » nous soyons prêts à 100%.

Entre Al Ahly de 2012 qui a remporté la Ligue des champions en s'imposant en finale à Radès et celui d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé ?

Je vais vous définir Al Ahly brièvement. Al Ahly restera toujours Al Ahly quels que soient les joueurs qui composent l'équipe et leur forme du moment. C'est un géant d'Afrique. N'empêche, nous avons suffisamment d'expérience et de moyens humains pour le battre.

En 2012, nous avons perdu la finale dans des circonstances assez particulières. Normalement, nous ne devions pas perdre. Beaucoup de joueurs étaient blessés, d'autres suspendus. Des absences qui nous ont privés de conserver notre titre de champion d'Afrique.

L'effectif actuel dispose dans ses rangs de joueurs suffisamment expérimentés pour passer le cap de ces quarts de finale face à Al Ahly.

L'Espérance est donc fin prête pour la suite de son parcours africain, notamment après les renforts de l'été...

Normalement, oui. Il n'y a pas de raison pour que l'Espérance n'aille pas loin et n'atteigne pas ses objectifs en Ligue des champions. Les nouvelles recrues se sont vite acclimatées. La Coupe arabe nous a beaucoup aidés pour que les nouveaux venus fondent dans le moule.

Mais tout ce que nous entreprenons n'a aucun sens si les résultats ne suivent pas. Nous ne pourrons dire que les recrutements de l'été ont été une réussite qu'en remportant de nouveaux titres, à commencer par la Ligue des champions.

Nous aspirons à être fin prêts le jour du match afin de passer le cap des quarts de finale, ce qui nous permettra de faire un grand pas vers la finale et donc vers le sacre.

Parlons à présent de la double confrontation de l'équipe nationale contre la RD Congo. C'est aussi important pour vous au même titre que la Champions League...

Le rêve de tout joueur est de disputer la phase finale d'une Coupe de monde, surtout que cela fait deux éditions que notre sélection nationale n'a pas pu se qualifier. Mon rêve est de disputer le Mondial de Russie. C'est une chance inouïe qui ne se présente pas tous les jours. Nous avons l'opportunité de changer notre destin de joueurs, de l'équipe nationale, voire de toute une nation.

Nous avons une grosse responsabilité que nous devons assumer. J'espère que nous serons à la hauteur des attentes et que nous pourrons réaliser le rêve de tout un peuple.

L'équipe nationale actuelle crée le jeu et est capable d'imposer son style à n'importe quel adversaire, à condition bien sûr d'être dans un grand jour.