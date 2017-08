Guinée: Le pays sous le choc après l'effondrement mortel d'une décharge d'ordures

"Je présente les condoléances aux familles éplorées et nous allons voir comment leur porter secours. Il est extrêmement important qu'on mette de l'ordre dans l'habitat à Conakry. On ne peut pas accepter qu'il y ait des maisons situées dans des endroits marécageux. On va prendre des dispositions au niveau du gouvernement", a promis le chef d'Etat guinéen.

"On s'est préoccupé d'abord des corps ici présents qu'il faut dégager et transporter à la morgue. Nous n'avons pas encore le chiffre exact des blessés selon les premières informations. Il nous faut encore soulever les murs qui sont là pour savoir effectivement s'il y a des personnes dessous ou pas" , explique le général Mathurin Bangoura, le gouverneur de la ville de Conakry.

