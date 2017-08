Tunisie: De vives inquiétudes

Les jeunes Zaïdi et Bouguerra ont affiché des qualités techniques probantes. Toutefois, cela ne suffit pas pour être efficace. D'autres estiment que la préparation estivale n'est pas réussie et cela explique les difficultés physiques des joueurs pour terminer la rencontre. Le technicien français a eu des difficultés pour trouver un groupe prêt au niveau physique et administratif pour disputer la rencontre face au CSS.

Les nouvelles recrues Kamerji, Sameti sont en méforme et Khémiri a obtenu sa qualification administrative deux jours avant la rencontre. En défense, le technicien aghlabide a chambardé ses choix. L'entrée de Abbès et de Bouchniba, en l'absence de Bacha et de Dahnous, n'a pas donné la stabilité escomptée du groupe. Et le coach Pascal Janin d'expliquer : «Nous n'avons pas retrouvé nos repères face à un adversaire bien organisé et qui a des joueurs de qualité. Actuellement, pour la JSK il est difficile d'égaler les équipes de haut niveau et qui possèdent un effectif riche comme le CSS.

Nous manquons d'un joueur d'expérience pour l'animation offensive et un attaquant racé. Nous devons continuer à travailler pour corriger nos bévues. Nos joueurs sont capables de se racheter dans les prochaines journées avec la patience et l'encouragement de notre public».

Des soucis administratifs

Quelques jours après l'assemblée générale élective, certains membres ont présenté leur démission. Le président Hafedh Allani a promis aux supporters aghlabides que l'entente entre les membres du comité directeur sera bientôt scellée. Toutefois, le président de la section football Adel Sboui a déclaré que le désaccord du président avec les autres membres est à l'origine de la tension. La démission de plusieurs d'entre eux est la conséquence prévisible à cette mésentente. Après le match face au CSS, les fans aghlabides ont exprimé leur mécontentement. Ils exigent des solutions urgentes pour dépasser le doute qui commence à s'installer dans le groupe.

La Chabiba a besoin d'être secouée pour retrouver ses repères, estiment-ils. Les joueurs manquent de confiance, et certains sont indisciplinés face à des dirigeants manquant d'expérience pour commander. Bref, la JSK a besoin de sang neuf et probablement du retour de certains anciens dirigeants pour recouvrer la confiance. L'on s'interroge si les dirigeants aghlabides vont satisfaire à ces demandes pour atténuer la tension?