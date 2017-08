Maroc: Inauguration d'un hôpital psychiatrique de 120 lits à Kelaât des Sraghna

L'infrastructure sanitaire à Kelaât des Sraghna s'est renforcée vendredi, par l'inauguration d'un hôpital psychiatrique d'une capacité d'accueil de 120 lits, réalisé pour un coût global de 56 millions de dirhams.

Cette infrastructure sanitaire, inaugurée en présence du ministre de la Santé, El Houcine Louardi, a été construite selon les normes architecturales les plus modernes.

Erigé sur 30.000 m², cet hôpital comporte deux pôles d'hospitalisation et un hôpital du jour comprenant une unité médicale et 4 salles de consultations, 4 ateliers de soins professionnels, une bibliothèque et quatre salles pour les activités parallèles, dont deux consacrées à la peinture et deux autres à la musique, en plus d'un espace d'accueil, d'une pharmacie, d'une buanderie et d'une cuisine.

Le ministre a tenu à rappeler que la réalisation de cet hôpital s'inscrit dans le cadre du Plan national de la santé mentale présenté en juin 2013 devant SM le Roi Mohammed VI. Ledit plan comporte la construction de 4 hôpitaux psychiatriques à Kelaât des Sraghna, Agadir, Kénitra et Béni Mellal, avec une capacité d'accueil de 120 lits pour chaque établissement sanitaire, selon des normes mondiales.

Quatre autres services intégrés sont devenus opérationnels dans les villes de Bouarfa, Chefchaouen, Al-Aroui et Tiznit. Ce plan comprend également le réaménagement de l'hôpital psychiatrique de Berrechid.

Dans le cadre de l'initiative "Al Karama", le ministère lancera avant la fin de cette année les travaux d'un complexe médical et social dans la région de Bouya Omar destiné à accueillir les malades mentaux et les à prendre en charge au niveau médical et social. Ce complexe offrira des services de qualification et de réinsertion sociale.