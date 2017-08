Tunisie: Chroniques de Hammamet - Un journal de bord pour naviguer en se guidant aux étoiles

Car Hassouna Mosbahi se fait Diogène promenant une lanterne en plein jour dans le fol espoir de tomber sur des hommes vertueux dans le sens, non pas philosophique du terme, mais simplement des êtres qui pourraient soutenir la comparaison avec d'autres êtres humains dont les performances n'ont rien à voir avec l'extravagant et l'extraordinaire.

Le Diogène tunisien ?

Dès les premières lignes et jusqu'à la fin, l'auteur nous parle d'hommes ordinaires mais touchés par la grâce. Légèrement, comme le sont les citoyens du monde occidental qui s'accrochent à l'héritage des lumières. Moyennement, comme les leaders de ce monde qui se sont tournés vers le bien public, pas seulement par nécessité (car ils sont sous la loupe de leurs compatriotes), mais aussi par choix délibéré, par vocation. Et, bien sûr, radicalement, comme les grands noms de l'intellect ; ces penseurs qui sont pratiquement nos contemporains, et cela, qu'ils soient chronologiquement proches (disons, Heidegger) ou éloignés (citons Platon).

Ce dernier, un Athénien, fait partie d'une longue procession de gens d'esprit et de plume que l'auteur prend à témoin. Les exemples semblent glanés aléatoirement au fil de ces chroniques (que nous pourrions également nommer «Journal» puisque Hassouna Mosbahi procède en Verbatim) mais ils ne sont certainement pas fortuits. Ils sont là pour lier alpha à oméga, pour dire que les Athéniens sont encore parmi nous et c'est peut-être le plus grand point commun entre tous.

Point commun avec l'auteur, manifestement. En vérité, Mosbahi se révèle, au fil des pages, un cynique (cette fois dans le sens philosophique) et un voyageur épris d'anecdotes. Un Tunisien pure souche venant de l'historique Kairouan qu'on ne présente plus, qui parle comme un pur Athénien des grands siècles et qui n'est pas sans nous rappeler Diogène, avec cet art consommé de l'invective et de la parole mordante.

S'interroger et pousser les autres à s'interroger

Ce qui est assez étonnant, c'est qu'en plus des voyages que l'auteur affectionne tout particulièrement et de son inclinaison toute littéraire à l'anecdote, Mosbahi est aussi «atteint» de ce qu'on l'on appelle communément «Le syndrome de Diogène» et qui est, en gros, l'accumulation compulsive des objets. Seulement, les objets qui sont ici en cause et qui se sont singulièrement illustrés dans cet ouvrage, ce sont les données, les infos, les histoires... qui concernent tout ce qui s'est passé en Tunisie après la révolution et spécialement entre le 5 janvier 2014 et le 26 septembre 2016, car l'auteur a beau émailler son volume des anecdotes dont nous avons parlé plus haut, il reste qu'il distille dans des dizaines et des dizaines de pages, les grands moments de la politique et de tout ce qui lui est annexé (c'est-à-dire tout ce qui touche à la vie du Tunisien) dans des textes très informés mais aussi très «éditoriaux» où il s'interroge et pousse le lecteur à s'interroger. Le tout dans une compilation raisonnée des événements qui montre que nous devrions nous réveiller au moment où beaucoup cherchent de toutes les manières possibles à nous ramener vers ce qui n'est plus, vers un rêve (ou un cauchemar) où notre action se résumerait à regarder les autres progresser.

Mais, en fin de compte, que veut donc Mosbahi-Diogène ? Sûrement pas quelque chose des politiciens tunisiens et de toute la clique qui leur fait écho. Peut-être dirait-il comme son illustre prédécesseur qui, en réponse au roi de Macédoine, Alexandre le Grand, qui était venu lui demander s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui lança : «Ôte-toi de mon Soleil !».

Chroniques de Hammamet, 370p., mouture arabe

Par Hassouna Mosbahi

Editions arabesques, 2017

Auteur : Sarrah O. BAKRY

Ajouté le : 28-08-2017