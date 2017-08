Tchad: Les Tchadiens sceptiques avant la conférence de Paris

"Le Tchad traverse présentement une crise économique et financière sans précédent. Et donc vraiment, il faut attirer l'attention du gouvernement sur la gestion des fonds qui seront mobilisés", explique Djimasra Nodjitidjé Nestor. "Il faudrait que ces fonds soient gérés convenablement pour que ces projets puissent donner du souffle à l'économie nationale."

J'ai appris que c'est une conférence des donateurs qui vont collecter de l'argent pour le Tchad. Comment va-t-on gérer les fonds issus de cette rencontre ? On s'interroge. Parce que le pétrole a généré assez de ressources pour aider les Tchadiens à mieux vivre mais les gens ont dilapidé ces fonds en un rien de temps. Donc, on n'attend rien de cette rencontre", poursuit-il.

Selon le ministre de l'Économie et de la planification du développement, président du comité d'organisation de cette table ronde, Ngueto Tiraina Yambaye, à ce jour, plus de 300 projets d'une valeur d'environs sept mille milliards de francs CFA ont été mobilisés pour convaincre les bailleurs.

