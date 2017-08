Maroc: Un groupe thaïlandais ouvre bientôt un hôtel de luxe à Tanger

La centaine d'arrestations et de refoulements à Nador et Tanger n'a pas épargné les femmes et les… Plus »

Quant aux exportations vers la Thaïlande, elles se composent principalement de poissons (frais, séchés, fumés), crustacés, mollusques et coquillages, métaux, engrais naturels et chimiques.

"Notre groupe est impatient de s'installer au Maroc et d'ouvrir un hôtel dans la ville de Tanger vers la fin de l'année prochaine", a fait savoir l'homme d'affaires thaïlandais qui gère actuellement un portefeuille de plus d'une cinquantaine d'enseignes de grandes marques, allant des restaurants haut de gamme aux hôtels de luxe, en passant notamment par les produits cosmétiques, à travers plus de 30 pays.

