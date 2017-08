Burundi: Un nouveau rapport révèle les crimes des Imbonerakure

Du côté du pouvoir, on rejette ces accusations. Sur son compte Twitter, Willy Nyamitwe, le conseiller en communication du président burundais, accuse l'ONG de publier des "mensonges". Joseph Ntakarutimana, secrétaire général adjoint du CNDD-FDD, dégage la responsabilité des Imbonerakure et doute de la crédibilité des témoignages.

"Les réfugiés avec qui on a parlé nous ont raconté leurs histoires, les raisons qui les ont poussé à quitter leur pays. Premièrement, il ont cité des menaces de la part des Imbonerakure, des abus, des passages à tabac. Ces violences ont été perpétrées surtout contre des gens qui sont vus comme des militants de partis d'opposition. Deuxièmement, il y a en beaucoup qui ont affirmé avoir quitté le Burundi à cause de l'action des Imbonerakure qui auraient mis en détention ou exécutés des membres de leurs familles" , a expliqué Thijs Van Laer est chargé des Programmes à l'Irri.

Le rapport se base sur des témoignages reccueillis auprès de trente réfugiés burundais arrivés en Ouganda entre mars et juin de cette année. Selon l'ONG qui a compilé leurs affirmations, les meurtres et disparitions forcés continuent à être orchestrés par les membres de la ligue de la jeunesse du parti au pouvoir, communément appelés Imbonerakure ou "ceux qui voient de loin" en kirundi.

Copyright © 2017 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.