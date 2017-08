Tunisie: L'Etoile et l'Espérance assurent

Comme quoi, ceux qui veillent aux destinées de notre football sont inconscients des conséquences désastreuses de leurs décisions et de leur entêtement.

En matière de spectacle, la Fédération tunisienne de football nous a privés sans doute de suivre des matches fort intéressants lors des deux premières journées. Car si on se réfère aux trois matches retransmis à la télévision à l'occasion de la troisième journée du championnat, nous avons été généreusement servis par un football de belle facture où suspense et qualité du jeu étaient au rendez-vous.

A Menzel Abderrahmane, le champion en titre a continué sur sa lancée, alignant une troisième victoire d'affilée. C'était non sans difficulté devant une formation cabiste qui s'est montrée particulièrement difficile à manier à domicile. Les Cabistes ont ouvert le score avant que Ressaïssi ne commette l'irréparable en fauchant Anis Badri dans la surface de réparation. Un fauchage qui a coûté sa place à Ressaïssi, expulsé sur le champ par l'arbitre qui accorda un penalty aux « Sang et Or », transformé par Khénissi.

Ressaïssi a mis donc son équipe en difficulté face à une formation espérantiste qui sait voyager et qui sait surtout gagner même dans la souffrance.

Toutefois, la formation cabiste a eu le mérite de faire de la résistance jusqu'au bout et de croire en ses chances même quand elle a évolué en infériorité numérique. Les protégés de Lassaad Dridi ont réduit le score en marquant un deuxième but, mais ce n'était pas suffisant pour revenir dans le match et éviter la défaite.

N'empêche, l'attaque nordiste a donné du fil à retordre à la défense espérantiste au point que Faouzi Benzarti doit penser sérieusement à revoir sa copie.

A Monastir, le néo-promu a beau essayer de faire de la résistance face à son voisin étoilé, les protégés de Hubert Velud étaient bien décidés à revenir avec les trois points de la victoire. Les Etoilés n'ont pas eu la tâche facile. La preuve en est : ils ont gagné par la plus petite marge. C'est dire que les Monastiriens n'ont pas à rougir de leur défaite.

La belle surprise du Stade Tunisien

L'autre revenant en Ligue 1, le Stade Tunisien, a créé des sensations au stade de Radès où il a battu le Club Africain, victime d'un entraîneur étranger qui fait son apprentissage de la Ligue 1 tunisienne.

Quant au CSS, il a cartonné à domicile, signant sa première victoire de la saison au détriment d'une formation kairouanaise qui n'a pas fait le poids.

En somme, nous fûmes bien servis lors de cette troisième journée avec 20 buts marqués. Des prémices de bon augure pour une saison qui promet. Seule tache noire : la violence qui émaille encore nos stades.