Tunisie: Remanier sans toucher Ennahdha !

Et le porte-parole de préciser qu'il n'y a, ainsi, à son sens, aucune raison pour procéder au changement de quelque ministre nahdhaoui que ce soit.

Tout est donc clair. Il s'agit de procéder à un remaniement qui épargne Ennahdha. Au moment même où divers observateurs et l'opinion publique réclamaient de voir l'équipe Chahed se doter de compétences techniques qui soient en mesure de donner au chef du gouvernement les moyens de nature à mener à terme son programme consensuel collégialement convenu.

Même si les acquis économiques concrets engrangés par le gouvernement restent modestes et à confirmer dans la durée, Youssef Chahed a fait ses preuves en tant que choix de compromis rassembleur portant un projet unitaire de sauvetage du pays qui se focalise sur de grandes réformes vitales qui ne peuvent plus attendre.

Des compétences techniques à la rescousse

De ce fait, l'approche en matière de retouches devant être apportées à l'équipe gouvernementale ne doit obéir qu'à l'impératif de mieux l'armer sur les départements économiques et financiers, afin de mettre en avant des techniciens de haut niveau pouvant négocier au mieux les délicates réformes en vue.

Le cas d'un ministre pas spécialement connu pour ses succès dans la gestion de dossiers économiques décisifs, et qui est à la tête aussi bien du commerce que de l'industrie, invite à la réflexion. Plus spécialement lorsque l'on se remémore les records enregistrés en matière de déficit du commerce extérieur et les contre-performances de l'investissement industriel. La logique du «j'y suis, j'y reste !» et des acquis territoriaux définitivement annexés est ici à bannir.

L'idée n'est pas de punir ou d'affaiblir

En éloignant éventuellement Ghedira du Transport ou en privant Laâdhari d'une partie de ses charges actuelles, il ne s'agit pas de punir Ennahdha ou de restreindre la présence de Nida Tounès, mais de rechercher une meilleure efficacité de l'exécutif national et une technicité plus performante en vue de remporter les grandes batailles qui s'annoncent et dont l'enjeu rejaillira sur toutes les forces engagées au sein et auprès du gouvernement.

En voulant procéder en solitaire à l'évaluation subjective de ses ministres et s'attachant à voir Youssef Chahed se contenter de combler les postes vacants pour reporter le remaniement de consolidation à un rendez-vous identifié au lendemain des élections municipales qu'elle estime à sa portée, Ennahdha marque sa volonté de consolider l'option de «partage du gâteau» au sein du gouvernement. Avec, derrière la tête, un projet de revanche électorale et d'extension de son pouvoir. Au sein du consensus ou à son encontre ? Une question fatidique qu'il faut se poser.