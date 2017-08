Burkina Faso: Sabot d'or 2017 - Ousmane Sylla du RCK se distingue

Ousmane Sylla devient ainsi le quatrième joueur à recevoir ce prix institué en 2014 par un groupe de journalistes dont l'objectif vise entre autres à accompagner la Fédération burkinabè de football (FBF) dans ses initiatives pour rendre attractif le championnat, contribuer à ramener les spectateurs dans les stades ,et donner plus de visibilité aux acteurs et actrices du football national.

Il a aussi réitéré son appel à la contribution de tous afin de réussir le pari de la cinquième édition. « Ca n'a pas été facile, mais comme j'ai l'habitude de le dire, la volonté transcende les difficultés que nous rencontrons dans la vie. Il eut un moment où j'ai failli abandonner, mais grâce à la volonté et la détermination de l'équipe qui m'entoure, j'ai eu la force et le courage de continuer l'aventure.

En effet, les organisateurs de la traditionnelle cérémonie de magnificence et d'excellence des acteurs du Faso foot, dénommée Sabot d'or, ont distingué ceux qui se sont illustrés de la plus belle des manières pendant la saison qui vient de s'écouler. C'était le samedi 26 août dernier, au pavillon du soleil levant du SIAO. Elle a été marquée par le sacre du burkinabè Ousmane Sylla du (RCK) .Il succède ainsi à Yacouba Mando qui avait été consacré la saison dernière.

