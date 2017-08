Congo-Kinshasa: Suite à l'éboulement de Tara, le gouvernement va délocaliser certains villages d'Ituri

Aux pêcheurs, la délégation gouvernementale a remis les filets et les hameçons pour la relance de leurs activités. A en croire des sources locales, le gouvernement a également décidé de prendre en charge les frais de scolarité des enfants rescapés de cet éboulement qui a fait 33 morts et 174 disparus, selon des sources officielles.

En séjour depuis jeudi dans cette localité sinistrée, le ministre de l'Intérieur, à la tête d'une délégation gouvernementale, a également apporté une assistance aux rescapés. Environ 1300 tôles, des clous et des bâches ont été remises aux familles qui ont perdu leurs maisons. Des vivres dont des sacs des riz et des haricots ont été distribués aux rescapés ainsi que de l'argent pour qu'ils démarrent les activités génératrices des revenus.

«Nous avons visité beaucoup d'agglomérations. Dans ces dernières, les maisons sont vraiment à côté de l'eau (du lac) et aux pieds des montagnes. Lorsqu'il y a un événement comme la pluie, le gouverneur et son équipe risquent encore de rentrer là-bas.

