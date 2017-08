Sénégal: Les D'Tigers renversent les «Lionnes» et survolent l'Afrique

Le Sénégal a perdu à Bamako leur couronne de championne en s'inclinant en finale de la 25eédition de l'Afrobasket féminine disputée hier, au Palais de Sports Salémata Maïga. Le Nigéria lui a ravi hier, un trézième trophée en s'imposant sur la marque de 65 à 48.

Les D'Tigers du Nigeria qui ont balayé tout sur leur passage ont réussi une véritable démonstration face aux Sénégalaises qui n'ont fait illusion qu'au premier acte de jeu avant de subir la loi des Nigérianes.

Les «Lionnes» du Sénégal se sont inclinées devant le Nigéria en finale de la 25ème édition de l'Afrobasket, disputée hier, dimanche 27 août à Bamako (Mali). Championnes d'Afrique en titre, les Sénégalaises ont été battues sur la marque de 65 à 48 par une équipe de Nigeria qui a joué un basket presque hors de portée de toutes les équipes présentes dans cette Afrobasket et elles l'ont démontré durant pendant quarante minutes.

Surprises en phases de poule, la bande à Astou Traoré avait pourtant eu l'entame idéal en prenant la bonne mesure du jeu au Nigeria qu'elle a infligé d'entrée (18-4. 7e ) avant d'empocher le premier quart temps (18-12). La bonne adresse de Mame Diodio Diouf permet aux Lionnes se tenir à bonne distance ses adversaires. Les protégées du coach Sam Vincent s'adossent sur une défense de fer pour couper les couloirs de passes et mettre la pression. Avec Ogoké Sarah et Nyingifa Atonye, le Nigeria sonne vite la charge et poussent les Sénégalaises à la faute. Mais au aussi à bafouiller leur basket. Les Pivots sénégalais sont tenus en respect sous le cerceau. Le Nigeria ne tarde pas à refaire son retard et recoller au score (27- 27. 7e). Les D-Tigers prennent le match à leur compte et regagnent les vestiaires avec un avantage de 5 points (28-33).

Au retour des vestiaires, le Sénégal est en panne de réussite. Les Lionnes paient cash les nombreuses pertes de balles. La puissance athlétique d'Akhator Osaretin sous le cerceau et la maitrise collective des protégées de Sam Vincent font perdre au Sénégal son basket. Les Lionnes marquent le pas (28-39. 5e). le tir primé réussi par Astou Traoré débloque le compteur du Sénégal (30-44. 8e). Les D-Tigers avaient pris le large au terme du troisième quart temps avec un écart de 13 points (35-48). La bataille pour la remontée du score menée sous la houlette d'Astou Traoré, Oumou Khayri Thiam sera inopérante devant l'efficacité et la belle réussite des partenaires des Kalou Ezin. Le Nigéria fait le trou (41-57.) avant de s'envoler vers la victoire sur la marque de (65- 48). Avec ce triomphe, le Nigeria succède au Sénégal retrouvent ainsi les sommets du continent, qu'elles n'avaient plus survolé depuis le doublée en 2005 la bande à Udoka.

ASTOU TRAORE MVP ET DANS LE CINQ MAJEUR

Le Sénégal décroche la médaille d'argent mais se console d'être bien représenté dans le tableau des récompenses puisqu'en plus d'être la meilleure marqueuse du tournoi avec 173 points, Astou Traoré a été désignée la meilleure joueuse du tournoi. La scoreuse des Lionnes est à 715 points marqués en six afrobasket disputés. Notons enfin que le Mali, pays hôte du tournoi a enlevé la 3ème place de ce 25ème Afrobasket féminin 2017 devant le Mozambique lors du match de classement (75-52). Le Nigeria et Sénégal, représenteront l'Afrique à la Coupe du monde de basket prévu en Espagne en 2018.

Moustapha Gaye entraineur des «Lionnes» : «L'équipe du Nigeria a été plus forte»

«La lecture du match est plurielle. Le Nigeria a été beaucoup plus enjambe aujourd'hui et plus forte. Même tactiquement. Le Nigeria nous a empêchés de jouer notre jeu. A tête reposée, nous allons voir les manquements et avoir une orientation plus fiable. Le travail va continuer... J'avais dit que j'arrête. Au Mondial ? C'est pour aller superviser peut être. J'avais dit que j'allais arrêter avant d'aller à l'Afrobasket. Maintenant, le futur appartient à Dieu et je suis à l'écoute de mes proches et supérieurs. Ma mère m'a demandé solennellement d'arrêter après le basket. Il y a des sacrifices qui ont été consentis. Tout le monde s'est mobilisé mais le Bon Dieu en a décidé autrement».

Mame Diodio Diouf : «L'essentiel est d'avoir laissé une bonne image »

«On nous a battu. Il faut se remobiliser. Il faut voir ce qui n'a pas marcher et se préparer pour la Coupe du monde. C'est le sport et il faut toujours un vainqueur et un vaincu. Nous l'avons remporté en 2015. Nous remercions tout le peuple sénégalais. Cette fois ça n'a pas marché. L'essentiel est d'avoir laissé une bonne image et de faire qualifier le Sénégal à la Coupe. »

Oumou Khairy Thiam : «Nous avons perdu au mauvais moment »

«Il n'y a pas d'explications. Les Nigérianes sont venues et sont sorties des vestiaires avec force. On devrait faire des réajustements mais il faut dire que c'est un match de basket. On peut gagner mais aussi perdre. Nous avons perdu au mauvais moment».

Nacira Traoré : «Nous ne sommes pas déçues du tout»

«Nous sommes contentes d'autant plus que nous sommes montées sur le podium. Nous ne sommes pas déçues du tout. Nous préparons l'avenir. Ce qui est passé aujourd'hui avec cette finale va compter pour l'avenir ».

Assane Ndoye ambassadeur du Sénégal au Mali :«Le Sénégal est satisfait et content de votre prestation»

«Durant une semaine, vous avez plané sur la compétition. Tout le monde le sait et l'a reconnu. Vous êtes les meilleures hier, vous êtes les meilleurs aujourd'hui et vous serez les meilleures demain. Après avoir remporté le trophée en 2015, vous êtes deuxièmes en 2017 et qualifiées Mondiale en 2018. Le Sénégal est satisfait et content de votre prestation ici. A l'endroit du coach Moustapha Gaye, de la Fédération et de tout l'encadrement, on vous tire le chapeau. Voilà un encadrement technique impeccable».

Souleymane Daouda Diop, DHC : «Vous avez mouillé le maillot et avez honoré le Sénégal»

«Vous avez perdu dans la dignité, vous avez mouillé le maillot et avez honoré le Sénégal. En sport celui qui ne veut pas perdre ne doit pas jouer. Ce qui est important, c'est la manière de perdre. Vous avez perdu avec la manière parce que vous avez honoré notre drapeau. Nous sommes fiers de vous. Vous avez la reconnaissance de l'Etat du Sénégal. Aujourd'hui, ce n'était pas notre jour. Nous l'acceptons. Il y a 16 équipes et vous avez pris 2e et qualifié à la Coupe du monde. Il n'y a pas de quoi avoir honte».

Ce qu'il faut retenir

Le cinq majeur du tournoi :

- Naignouma Coulibaly (Mali)

- Leia Dongue (Mozambique)

- Astou Traoré (Sénégal)

- Osaretin Evelyn Akhator (Nigéria)

- Italee Lucas (Angola).

MVP du tournoi : Astou Traoré

Meilleures marqueuses

- Astou Traoré (Sénégal). 21.6 points par match

- Abety Kossi Imbangueret II (RCA). 21.6 points

Meilleures rebondeuses

1. Naignouma Coulibaly (Mali). 9.6 rebonds

2. Osaretin Evelyn Akhator (Nigéria). 9.5 rebonds

3. Abety Kossi Imbangueret II (RCA). 9.1 rebonds

Meilleures passeuses

1. Anabela Cossa (Mozambique). 5 passes

2. Natacha M Teba (RDC). 4.4 passes

3. Naura Bombolo Balongya (RDC). 4 passes

Classement général

1. Nigéria

2. Sénégal

3. Mali

4. Mozambique

5. Côte d'Ivoire

6. Angola

7. Égypte

8. Cameroun

9. République Démocratique du Congo

10. Guinée

11. Tunisie

12. République Centrafricaine

AFROBASKET

Le Sénégal perd sa 7e finale

En s'inclinant devant le Nigeria, le Sénégal venait de perdre sa septième finale dans son riche parcours dans l'Afrobasket. Sacrées championnes d'Afrique en 12 reprises (1974, 1977, 1979, 1981, 1984, 1990, 1993, 1997, 2000, 2009 et 2015, les Lionnes se sont contentées de l'argent en 1968, en 1983, 1994, 2005, 2007, 2011 et 2017. Le Sénégal a décroché deux médailles de bronze, synonymes de 3ème place, remportées en 1970 et en 2003.