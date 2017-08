Bénin: Agroalimentaire - L' ananas béninois retrouve les airs !

La même publication indique que le pain de sucre, est la variété la plus cultivée, soit 75% de la production nationale en raison de sa forte consommation locale et de la demande sans cesse croissante sur le marché sous-régional.

« La filière ananas dispose d'un avantage comparatif, pouvant amener le Bénin à s'insérer durablement dans le commerce régional et international. Le secteur mobilise plus de 8 000 producteurs.

Environ 2% de l'ananas produit au Bénin sont exportés vers le marché européen contre 40% d'exportation vers le Nigéria et 35% en consommation locale. La production annuelle est estimée aujourd'hui à plus de 200. 000 tonnes.

Il se place en troisième position derrière le coton qui occupe 25% du Pib et l'anacarde 7,4% du Pib agricole, selon les statistiques de l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique (Insae).

« Désormais, tout embarquement d'ananas à l'aéroport international de Cotonou est subordonné à la présentation d'un certificat sanitaire et d'un certificat phytosanitaire portant la signature de l'inspecteur habilité et le cachet officiel de validation de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments (Abssa) », révèle la presse.

Mais désormais, c'est fini. « Le Conseil des ministres a examiné une communication présentée conjointement par le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche et le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, relative à la demande de la levée de l'auto-suspension, par le Bénin, des exportations de l'ananas coloré par traitement à l'éthéphon...

L'éthéphon est un éthylène de synthèse « parfaitement autorisé en Europe pour accélérer la croissance et la coloration de beaucoup de fruits et légumes. C'est sans doute pour l'ananas qu'il est le moins dangereux puisqu'il reste à la surface de la peau épaisse de ce fruit ».

By Josué Fortuné Mehouenou on 28 août 2017 - L'ananas béninois peut à nouveau voyager vers le marché européen. La levée de la mesure d'auto-suspension de l'exportation de l'ananas prise par le gouvernement fait jubiler les producteurs. Ils y voient le retour aux bonnes affaires !

