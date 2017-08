Congo-Kinshasa: Tshisekedi, Kalonji Ditunga, Ngalula, Nkongolo Malula... proclamés « Patriarches » Baluba

Béatrice Hôtel, dans la commune de la Gombe, a abrité le samedi août 2017, la première édition de remise des diplômes d'honneur et mérite à une brochette de personnalités du Grand Kasaï élevées, l'occasion, au rang de « Grand Patriarche » et « Patriarches » Baluba.

On a reconnu dans la catégorie « Grand Patriarche », Etienne wa Mulumba seul. Tandis dans celle des « Patriarches », on Albert Kalonji Ditunga Mulopwe, Joseph Ngalula Mpandanjila, Joseph-Albert Malula, Joseph Nkongolo wa Ngoyi Kabwe ka Ntanda, Mukamba Kadiata Nzemba.

Comme on peut le constater, l'unique survivant parmi les lauréats trouve être Jonas Mukamba, ancien ambassadeur, ancien gouverneur province et PAD honoraire de la Miba.

Signalons que la cérémonie était organisée par l'ASBL « Buakane », signifie « Harmonie », « Entente ». Le mot de bienvenue a été par Véronique Tshiala et l'animation assurée par le groupe de Kabongo Tshinsense, Jean Goubald ainsi que le groupe du rire «

Tumahaut ».

Dans son message de circonstance, le professeur Jean Kambayi Bwatshia, président de « Buakane », a rappelé ses idées-forces que sont l'unité, l'amour, l'honnêteté et l'entraide. Il a exhorté les filles et fils «

Baluba » à ne pas se laisser distraire par les démons de la haine, la division et à se réveiller pour resserrer ses rangs et son destin en mains. A son avis, les divergences de vue ne en rien entamer leur fraternité.

TEMOIGNAGES DU PROFESSEUR KAMBAYI 1. Etienne Tshisekedi wa Mulumba

Un jour en plein régime dictatorial du Maréchal Mobutu, j'avais dans un journal de la place un papier assez retentissant « Mourir E. Tshisekedi ». Après une lecture de cet article par celui que appelons aujourd'hui le Grand Patriarche du peuple Muluba E.

Tshisekedi wa Mulumba, celui-ci ne tarda pas à nous inviter dans bureau de travail pour nous dire sa satisfaction.

Ce « vertébré », incarnation de l'opposition en R.D. du Congo République du Zaïre, n'a cessé de se présenter comme réellement un «

Sphinx ». Jusqu'au 01 février 2017 date de sa mort, il n'a cessé proclamer : « Le Peuple d'abord ». Combattant le bon combat politique,

E. Tshisekedi wa Mulumba n'a cessé de dénoncer les antivaleurs,

annoncer les valeurs, les vérités ; et on l'a vu être sans relâche côtés des valeurs annoncées pour être crédible auprès de son peuple.

Quoi de plus intéressant de dire que ce grand citoyen a exercé exerce encore un grand aura sur son peuple. A telle enseigne qu' est célébré à nos jours comme tombeur incontesté du fabuleux «Léopard»

et Sphinx qui a terrassé les fauves et les vautours. combattant de la liberté, il s'en est allé rejoindre ses amis de même lignée tels que : Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Gandhi, Martin Luther King, Léopold Sédar Senghor, Kwame N'Krumah,

Patrice-Emery Lumumba, Nelson Mandela.

2. Albert Kalonji Ditunga Mulopwe

A une question lui posée par Bruno Ndunga Mule, lui demandant s' regrettait la période de l'Etat autonome du Sud Kasaï, Albert Ditunga a dit clairement sans hésiter qu'il était fier. « C'est période, dira-t-il, la plus dynamique et la plus productive de ma ; c'est la période pendant laquelle j'ai implanté dans l'âme muluba fierté d'être lui-même ».

A-t-il raison ou pas aujourd'hui ? C'est aux Baluba de voir ; et estimons que sur base de nous-même, le peuple baluba sauvegardera traditions positives concernant les fondements de la bulubaïté : «

Etre muluba traduit la bulubaïté » exprimée dans la personne dans le Buakane du muntu muluba dans toutes ses dimensions. C'est nous, dans ce sens-là, que Kalonji Albert mérite le titre Patriarche.

3. Joseph Ngalula Mpandanjila

«Voici un autre leader charismatique du peuple Muluba que nous personnellement connu au moment où son peuple était plongé dans tourmente de l'injustice contre lui (1960-1961), il était Etats-Unis, au Conseil de Sécurité, où il est allé plaider la cause son peuple. A son retour, comme il le dira plus tard à la Nationale Souveraine (CNS), il s'est étonné et indigné qu'en dépit nombre aussi impressionnant des victimes, que les préconisées par la CNS soient dérisoires par rapport à la gravité faits : « la conférence, a dit J. Ngalula du haut de la tribune, lieu de condamner l'acte en soi et même de s'indigner, conférenciers se sont, d'une manière timide, attelés à déterminer responsabilités collectives...

Tous les boucs émissaires sont désignés doigt mais on ne désigne pas les vrais responsables au niveau Gouvernement Central de Léopoldville. Contrairement à d'autres cas fort curieusement, a dit J. Ngalula, le rapport de la CNS ne pas l'indemnisation en faveur des familles des victimes. « Qu'est- qui prouve à la commission que les enfants des victimes n'ont pas ; aussi gardé haut l'idéal de leurs parents, pour qu'on doive écarter du bénéfice d'une décoration de bravoure qui a été réclamée pour d'autres ? »

Il a parlé spécialement de « l'hécatombe de Kasengulu » du 12 février 1961.

4. Le cardinal Joseph- Albert Malula

Celui-ci est connu comme un « Pasteur Prophétique ». Dans la rédigée par Mgr Tharcisse Tshibangu bien connu du milieu congolais, j'ai pu épingler quelques repères biographiques l'engagement ecclésial du cardinal : combat pour l'inculturation ;

combat pour une Eglise authentiquement africaine ; l' social, plein de créativité. On le sait, le Cardinal s'est activement dans la société et la vie politique. Père de l' africaine, il est connu comme un homme de forte rayonnante qui lui a permis d'avoir une véritable aura populaire, orateur confirmé, doté de dons extraordinaires de communication.

Sur lui, le Père Léon de Saint Moulin a rédigé une extraordinaire d'œuvres, de gestes et d'actes de cet homme prodigieux.

Il fut un grand exemple d'héroïsme, de foi religieuse inébranlable,

adversaire de toute médiocrité et animé d'idéal de vérité avérée.

5. Joseph Nkongolo wa Ngoyi Kabue ka Ntanda

Il est le fondateur du diocèse de Mbuji-Mayi et considéré par comme le bienfaiteur de l'ancienne province du Kasaï-Oriental. De lui,

on parle avec émotion qu'il fut un homme qui témoignait d'une dignité et d'une fierté désarmante qui lui permettait de tout complexe de supériorité. Homme d'amitié et d'échange, Nkongolo savait bien partager le sens critique dans un jugement des raisons. Il savait discerner la mission de l'Eglise dans situation politique radicalement nouvelle et qui, en fait, constituer le début d'une longue marche de l'Eglise de son diocèse.

C'est avec fermeté et courage et aussi avec sagesse qu'il savait et discerner les signes des temps surtout à l'époque de l' mobutiste. A ce point, il n'est pas exagéré d'établir un entre la grande stature du cardinal Malula et la sienne propre.

6. Jonas Mukamba Kadiata Nzemba

Voici un homme qui a toujours eu l'habitude de dire que la vie est combat, que le secret d'une victoire réside pour lui en 2 principes :

: « Ne pas se laisser inutilement effrayer par les concurrents et l'objectif à atteindre et non pas les adversaires à battre. victoire étant la palme d'un combat mené, elle ne peut devenir l'objet d'une peur ; plus une victoire constitue interpellation pour bien accomplir ses devoirs. »

Mukamba Kadiata Nzemba a toujours défendu des valeurs éthiques culturelles de la civilisation. Il a considéré que le sport avait rôle important dans la vie d'un peuple et il s'y est fermement.

Considérant que les classes politiques congolaises sont rongées des plaies culturelles, il ne cessait de parler du code de conduite comme le disaient les vieux sages baluba : Le remède le efficace contre toute entreprise de « buloji » (sorcellerie,

malfaisance) est d'être réservé, prudent et circonspect de sorte qu' n'excite point l'envie et la haine. Il faut de toute manière ( conséquent) éviter de susciter un quelconque de ces sentiments n'importe qui, ce « n'importe qui » fut-il votre propre père, ou femme, ou votre frère, ou même l'un de vos fils. N'allez donc pas vanter de votre prospérité, de la bonne santé de vos enfants, du état de vos affaires, de la fécondité de votre femme, du succès vos plantations, de vos bénéfices aux marchés du pays : méfiez- extrêmement de celui qui, d'une voix douce, vous pose des questions sujet de votre famille, de vos affaires, de votre menu bétail, de volailles de basse-cour, ayant l"air de se réjouir de votre bonheur.

Si vos affaires vont bien, si votre famille fleurit, prospère, va l'avant, n'en dites rien à personne, soyez heureux, mais n'exhibez votre bonheur ; soyez homme de société, tâchez de plaire à tout monde, recevez bien, soyez généreux envers tous, offrez à boire et manger, ne dédaignez personne, ne marquez pour personne le mépris, ne dites du mal de personne, vivez sans bruit et n' jamais votre prospérité ».

C'est tout dit.