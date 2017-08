Sénégal: Mickael Naassila « Alcool - plaisir ou souffrance ? »

revue litteraire

Il n'est pas rare d'entendre qu'aimer boire un bon vin est typiquement français, voilà pourquoi l'alcool est un emblème de la société française. Mais au-delà des représentions positives, il faut constater que l'alcool est la drogue qui cause le plus de dommages sanitaires et sociaux, non seulement pour les individus qui en consomment, mais aussi pour leur entourage.

L'alcool n'est pas une drogue comme les autres. Tout d'abord, pour produire un effet pharmacologique, elle doit être consommée en quantité plus importante que les autres drogues. Alors que les autres drogues agissent à des doses de l'ordre du milligramme par kilogramme de poids corporel, l'alcool agit à des doses de l'ordre de plusieurs grammes par kilogramme. Par ailleurs, l'alcool ne se contente pas d'interférer avec les phénomènes de neurotransmission en perturbant le fonctionnement de protéines localisés à la surface des cellules, comme le font les autres drogues, il pénètre également dans les cellules et leur noyau, bouleversant leur fonctionnement et leur expression génétique.

Si les hommes sont les principales victimes de l'alcool, les femmes sont davantage sensibles à ses effets toxiques en raison de la différence de métabolisme de distribution. A consommation égale, les femmes présentent une sédation ou un endormissement plus aigus ainsi que des atteintes cognitives et une sensation d'intoxication plus élevées comparativement aux hommes. Le caractère tératogène de l'alcool pendant le neuro développement n'est également pas en reste. Le syndrome d'alcoolisation fœtale complet est observé pour de fortes consommations pendant la grossesse. Des atteintes du développement cognitif et des fonctions exécutives, ainsi que quelques malformations sont retrouvées à partir d'un à deux verres par jour.

L'alcool est impliqué dans 40 % des violences familiales et conjugales, 30% des faits de violences générale, 30% des viols et agression sexuelles et un quart des faits de maltraitance à enfants. En 2013, 701 accidents de la route mortels se sont produits avec au moins l'un des conducteurs présentant un taux d'alcoolémie supérieur au taux légal.

D'un point de vue économique, les coûts totaux induits par la consommation d'alcool constituent un poids réel pour la France. Si l'on prend en compte les revenus engendrés par la taxation sur l'alcool, une estimation récente évalue à 120 milliards d'euros le surcoût pour la seule année 2015.

Au regard de tous ces méfaits, on est amené à se demander pourquoi une « journée sans alcool » à l'instar de la « journée sans tabac » parait inacceptable à certains?La problématique de l'alcool ne fait-elle pas l'objet de lobbies politiques et alcooliers forts ?

En 2014, une étude portant sur la recherche sur l'alcool a classé la France dans les derniers rangs en matière de nombre de publications scientifiques de 2001 à 2011 sur l'alcool. Cette étude est surtout intéressante dans le sens où elle précise que ce mauvais classement est corrélé à des indices sociétaux comme la force de la réglementation, et la permissivité de la société et des politiques publiques vis-à-vis du produit.

La facilité avec laquelle la loi Evin a été vidée de sa substance dans le cadre d'une loi dite de « modernisation du système de santé », laissant le champ libre à la publicité sur l'alcool, constitue un évident témoignage de la situation nationale. Pour aller plus loin, des sénateurs ont fait des propositions récentes pour que le vin soit différencié des autres boissons alcooliques et soit présenté comme une boisson saine.

Au lieu de prendre le problème à bras le corps, les gouvernements et les organismes laissent les alcooliers financer eux-mêmes la recherche sur l'alcool ; une recherche dont le budget atteint péniblement les 200.000 euros par an quand les seuls financements publicitaires de l'industrie de l'alcool représentaient 300 millions d'euros en 2006.

En 2016, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (Mildeca) a soutenu la création de deux réseaux nationaux de recherche, dont un spécifiquement dédié à l'alcool. Il faut espérer que cette dynamique soit renforcée.

Il est prioritaire de s'attaquer à la publicité sur l'alcool. On se doit, comme cela est fait pour le tabac, d'informer les consommateurs de tous les risques et méfaits associés à l'alcool, ce qui devrait aussi passer par une information claire sur les bouteilles. Les connaissances scientifiques sur les méfaits de l'alcool ont beaucoup progressé, notamment concernant les liens entre le cancer et l'alcool. On sait dorénavant qu'une consommation régulière, même en faible quantité, entretient un lien de causalité avec les risques de cancer. A l'inverse, les liens entre consommation d'alcool et potentiels effets protecteurs sont beaucoup moins forts et évidents. Il est donc impérieux de développer des programmes de prévention pour changer les représentations toujours positives dont bénéficie l'alcool, alors que cette drogue est dévastatrice tant pour l'individu que pour la société.