Sénégal: Autosuffisance en mouton - L'Association des maires lance le projet « Imam »

« Imam » ou l'Initiative des maires pour l'autosuffisance en mouton est la nouvelle trouvaille de l'Association des maires du Sénégal. Cette idée a germé suite à une discussion entre le président Aliou Sall et le ministre de l'Elevage et des Productions animales, Aminata Mbengue Ndiaye. La cérémonie de lancement officiel se tiendra à Latmingué, après la Tabaski.

L'Ams, en initiant le projet « Imam », a voulu donner une nouvelle orientation à l'association : identifier un problème et mobiliser ses membres en vue d'apporter sa contribution, précise le Secrétaire permanent de l'Ams, Oumar Bâ, rencontré avant-hier.

Selon lui, « le Sénégal est très dépendant en mouton en période de Tabaski ; certains Sénégalais sont inquiets et chacun se demande s'il y aura assez de moutons sur le marché ». «Cela montre qu'on n'est pas autosuffisant. Pour combler ce déficit, on fait appel aux pays environnants comme la Mauritanie et le Mali. Nous avons constaté que ces pays ont le même environnement climatique que nous et dans certaines zones, on a le meilleur environnement climatique et géophysique. Économiquement, les importations en moutons constituent des sorties de devises. Le Sénégal ne devrait pas dépendre de ses voisins concernant cette denrée de première nécessité à laquelle tous les Sénégalais sont attachés », soutient Oumar Bâ, par ailleurs, maire de Ndiob, commune de la région de Fatick. «Ce n'est pas normal que chaque année, notre pays développe une certaine diplomatie de voisinage pour être sûr d'avoir suffisamment de moutons pour nos compatriotes. C'est pourquoi, l'Ams, sous la férule du président Aliou Sall, a lancé le projet Imam (Initiative des maires pour l'autosuffisance en mouton). Nous avons démarré la phase expérimentale avec 25 communes comme Ndiob, Ngoundiane, Palmarin, etc. », a-t-il affirmé.

D'après lui, « le maire post-Acte 3 de la décentralisation est celui qui anticipe sur les évènements et prend des initiatives». «Nous sommes dans une dynamique d'apporter notre apport dans le développement du pays. Chaque maire engagé prend dans son budget au moins 3 millions de FCfa et on fait appel à des partenaires qui peuvent augmenter cette mise. Le Programme national de développement local (Pndl) est disposé à mettre 3 millions de FCfa et la Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale (Dgpsn) est prête à faire autant. Cela nous fera 9 millions de FCfa pour acheter des brebis. Dans chaque commune, il sera identifié des ménages pauvres et chaque ménage bénéficiera de deux brebis », a-t-il noté.

Le maire Oumar Bâ a indiqué que plus de 70 familles vont, dans la phase expérimentale, bénéficier de ce don. «Lorsque le ménage reçoit deux brebis, la condition après la mise-bas, c'est de remettre d'autres brebis à un autre ménage qui devra faire la fructification. Nous allons avoir une chaine de solidarité avec un passage de don. Et que chaque année, nous allons renforcer la solidarité. Dans un délai de 5 ans, le Sénégal pourra avoir plus de 400.000 moutons qui seront mis à la disposition des Sénégalais », a souligné le maire de Ndiob qui poursuit que les moutons seront encadrés sur le plan technique avec l'Ong Heifer internationale.

Expérience népalaise

Cette entité a signé, avec les maires, une convention de 3 ans en aidant à l'identification des ménages, à la formation en techniques d'élevage et à l'organisation du passage de don pour qu'il n'y ait pas de ratés. «Dans chaque village, il y aura des comités qui tiendront des réunions avec la mise à la disposition des communes de géniteurs racés comme les "ladum" », informe Oumar Bâ.

Cette initiative permettra aux familles bénéficiaires de n'avoir plus de difficulté en ce qui concerne l'achat d'un mouton pour célébrer l'Aïd El Kébir (Tabaski).

Le ministère de la Gouvernance locale, du Développement et de l'Aménagement du territoire est disposé, à travers l'Agetip (Agence d'exécution des travaux d'intérêt public), à construire des bergeries adaptées aux communes.

Le Népal était confronté à un problème de disponibilité de boucs et et dépendait de l'Inde et de pays voisins pour un approvisionnement correct. Grâce à l'accompagnement de l'Ong Heifer internationale, le même dispositif avec le principe du passage de don a permis au Népal d'être excédentaire en production de chèvres et de boucs. « Ce sont eux désormais qui exportent vers d'autres pays », a déclaré Oumar Bâ. Le maire de Ndiob a indiqué que le président de l'Ong Heifer internationale était reçu en audience par le président Macky Sall, en 2016. Il lui a fait part des difficultés du Sénégal à approvisionner son marché en mouton. A la suite de cette audience, des maires ont été invités au Népal pour s'inspirer de son expérience. « C'est une approche de down-top avec l'Ong Heifer ; on part du ménage démuni pour régler un problème national », selon le Secrétaire permanent de l'Ams, qui informe que le maire de Gagnick a commencé a donné des moutons de même que celui de Notto Diobass.