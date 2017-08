Sénégal: Face aux nombreux accidents et autres catastrophes - La collectivité « Lébou » a organisé une journée de prières

En s’imposant devant le tenant du titre et recordman des victoires en Coupe d’Afrique, le Nigeria a… Plus »

Cette cérémonie exceptionnelle de prières a été animée par le chef supérieur de la collectivité lébou, El hadj Abdoulaye Makhtar Diop, en collaboration du « Ndèye Dji Rèw », El hadj Megouby Diagne Mbor et du grand Imam, Cadi de Dakar, El hadj Papa Alioune Moussa Samb et d'autres dignitaires de la communauté.

Des responsables ont fait appel à moi pour organiser des récitals de Coran, de faire des « zikr » pour éviter à notre pays de tomber dans les travers de la guerre civile », a déclaré le Grand Serigne. Il a recommandé aux compatriotes de donner chacun 500 FCfa et un paquet de sucre comme aumône. Pour ces organisateurs, toutes ces séances de prières ont pour but de protéger la population sénégalaise contre ces catastrophes.

