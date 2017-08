Sénégal: SIDA au Sénégal - Seul 0,3 % des jeunes déclarés positifs

Au Sénégal, sur un taux de prévalence nationale de 0,5%, les jeunes sont indexées à 0,3 % répartis entre les filles à 0, 3% et les garçons à 0,18 %. Toutefois, parmi cette cible qui représente 65 % de la population, la menace du Sida reste toujours prégnante à cause de leur exposition à plus de risque de contacter le Vih.

Hier, dimanche 27 août 2017, la plage Malibu de Guédiawaye a accueilli le forum sur l'engagement des jeunes dans la lutte contre le sida avec comme invitée d'honneur, la chanteuse Coumba Gaolo Seck.

Après les plages de la Bceao, Ngor, Fann Hock, Hydrobase et Sipres, c'était au tour de la plage de Malibu située derrière l'hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye de recevoir hier, dimanche 27 août, le programme «Vacances sans sida» déroulé par le Conseil National de Lutte contre le Sida(CNLS). Organisée cette fois par le Réseau des filles leaders « Youth Women for Action -YWA/SENEGAL » en partenariat avec le CNLS, cette activité qui entre dans le cadre de l'élimination du Vih au Sénégal d'ici 2030 a connu une grande affluence des jeunes.

Une occasion saisie par le Secrétaire général du CNLS pour revenir dans son message sur la prévention envers les jeunes. En mettant surtout l'accent sur les jeunes filles et les femmes qui constituent la couche la plus vulnérable de la population le Dr Safiétou Thiam, secrétaire exécutive du CNLS, a expliqué les raisons qui ont conduit sa structure à organiser des séances de dépistage dans les plages.

Ainsi, le Dr Thiam a laissé entendre que le CNLS a décidé d'accélérer le dépistage et la prise en charge en vue d'atteindre 90% de la population. Et de rajouter en outre que s'ils parviennent à traiter 90 % des personnes qui ont le vih, la chaine de transmission sera rompue et le Sénégal pourra espérer atteindre l'objectif de la fin de l'épidémie d'ici 2030.

Dans la perspective de mener largement la grande offensive, le CNLS a recruté 50 jeunes volontaires dans chaque région et sont actuellement en formation pour devenir les ambassadeurs du programme auprès d'autres jeunes afin de les motiver à se faire dépister. «C'est en connaissant tôt leur statut qu'ils devront prendre conscience de la nécessité de se préserver», a indiqué Safiétou Thiam à l'adresse de ceux dont les tests sont négatifs.

Depuis le début du mois d'août, en accompagnement des vacances, plus de 200 jeunes ont été dépistés tous les week-ends à travers les campagnes qui se font au niveau des plages. Quant aux réseaux sociaux, ils seront prochainement investis pour atteindre cette classe d'âge utilisatrice des nouvelles techniques de l'information.