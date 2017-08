Sénégal: Mahmoud Saleh - «Bousculez les habitudes des anciens du parti»

En s’imposant devant le tenant du titre et recordman des victoires en Coupe d’Afrique, le Nigeria a… Plus »

L'initiatrice du séminaire non moins coordonnatrice nationale de la Cojer justifie la rencontre par l'obligation d'évaluer les élections législatives afin d'élaborer une stratégie de combat pour gagner les échéances futures. Un mémorandum sera produit, selon elle, et remis au président de la République. Thérèse Faye Diouf a profité de l'occasion pour jeter des cailloux au mouvement Y'en a marre qui envisage de déposer une plainte citoyenne contre l'Etat. Pour elle, Fadel Barro et compagnie n'ont aucune légitimité pour parler au nom du peuple. A son avis, «Y'en a marre était en concert en Allemagne le jour du scrutin». Donc, pour elle, ces derniers ne peuvent aucunement se prévaloir d'un droit pour parler d'élections aux quelles ils n'ont pas participé préférant «aller chercher de l'argent».

En effet, conscient du rôle déterminant que jouent les jeunes dans le parti, Mahmoud Saleh, venu présider ladite rencontre, leur a demandé de «bousculer les habitudes des anciens du parti». Mieux, il les a invités à «s'emparer des leviers du parti». Dans la perspective de la présidentielle de 2019, M. Saleh a demandé aux jeunes de l'Apr d'investir les réseaux sociaux, non sans organiser des caravanes de la Cojer pour être la locomotive de mobilisation pour les élections prochaines. Dans la même dynamique, estimant que la révision des listes électorales se tiendra en janvier 2018, pour 6 mois, il a exhorté Thérèse Faye Diouf et compagnie à commencer la massification du fichier électoral.

