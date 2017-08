Sénégal: Le député-maire de Keur Samba Kane décline sa feuille de route

La tête de liste départementale de la coalition Benno Bokk Yaakaar, Ibrahilma Khalil Fall, nouvellement élu député à l'Assemblée nationale, a organisé hier dimanche une conférence de presse dans son fief de Keur Samba Kane. Il s'engage à porter les doléances de ses mandants par un plaidoyer au quotidien.

La tête de liste départementale de la coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby) a rencontré hier dimanche la presse pour d'abord remercier les populations du Baol, mais aussi et surtout expliquer à ses mandants le rôle qu'il compte jouer au sein de l'Assemblee nationale. Ibrahima Khalil Fall, élu député lors du scrutin législatif du 30 juillet dernier note: «le président Macky Sall m'a fait l'honneur de m'investir tête de la liste départementale de la coalition Benno Bokk Yaakaar de Bambey pour les élections législatives du 30 juillet 2017. Le choix porté sur ma modeste personne, je l'ai considéré comme une grande marque d'estime et de reconnaissance en vers nous, ses fidèles et dévoués compagnons».

Et de rappeler Bambey est considéré comme le département le plus pauvre du pays, malgré les potentialités dont il regorge et la qualité de ses hommes et de ses femmes et surtout de ces jeunes. «C'est ce défi que nous devons relever par notre présence à l'Assemblée nationale, en y portants les doléances des populations par un plaidoyer au quotidien. Ces préoccupations tournent autour du bitumage des routes Touba Toul/ Keur Samba Kane/Keur Nganda, de la route Bambey/Baba garage/Ngaye Mékhé dont les financement sont bouclés, selon le ministre du budget Birima Mangara, un natif de la Zone, a soutenu le maire de Keur Samba Kane, mais aussi des routes Bambey/Gawane/Tiaytou et de Ndangalma/ Lambaye et de Ndangalma/Ndondol mais aussi de la création de lycées dans les localités de Réfane, Keur Samba Kane».

Ibrahima Khalil Fall d'ajouter que le département de Bambey a toujours accompagné et soutenu le président Macky Sall depuis son avènement à la tête de notre pays. Ainsi, «le département de Bambey, par un vote l'a plébiscité, lui a renouvèle sa confiance et son engagement à la politique courageuse et ambitieuse initiée depuis son accession à la magistrature suprême de notre pays. Ce sont les performances économiques et sociales réalisées par son gouvernement qui ont été le centre de nos discours et qui ont facilité notre campagne. E

n effet, le président de la République a mis en place un ambitieux programme de restructuration de notre économie, basé sur la justice et l'équité. Il a mis fin aux disparités régionales par une redistribution équitable des infrastructures et des équipements à travers les programmes tels que le PUDC, le PROMOVIL, le PRODAC, la CMU, le PUMA, les Bourses de sécurité familiales. Cette victoire est celle du président Macky Sall, mais aussi des braves populations du Baol, les jeunes, les femmes à travers leurs organisations, les chefs de villages au sein de leur association». Le Maire de Keur Samba Kane a, par ailleurs, invité tous ses camarades à consolider la dynamique unitaire pour permettre au président Sall de gagner dès le premier tour, l'élection présidentielle de 2019.