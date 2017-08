Sénégal: A Sédhiou, trois détenus scient les barreaux de leur fenêtre et disparaissent

En s’imposant devant le tenant du titre et recordman des victoires en Coupe d’Afrique, le Nigeria a… Plus »

L'ont-ils réalisé en une seule nuit ? Et comment ont-ils réussi à tromper la vigilance ou obtenir la complicité de leurs codétenus ? Peut-être que la suite de l'enquête y apportera plus de d'éclairages.

Beydi Bouye et Alpha Oumar Diakhaté croupissaient à la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Sédhiou pour vol en réunion alors que Lamine Ndiaye était condamné pour le délit de vente de chanvre indien, a-t-on également apprit de la même source qui s'empresse de préciser que ces détenus ont dû faire usage de scies à métaux pour couper les barreaux en fer de leurs fenêtres et s'exfiltrer sur la façade qui donne à la rue publique.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.