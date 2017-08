Sénégal: Nomination - Adama S. Cissé nommée DGA de WARI

En s’imposant devant le tenant du titre et recordman des victoires en Coupe d’Afrique, le Nigeria a… Plus »

Cette professionnelle du secteur bancaire réputée rigoureuse et très qualifiée, capitalise plus de 25 ans d'expérience et va apporter du sang neuf à la boîte qui en a tant besoin. Toutefois, selon certaines indiscrétions, si le golden boy sénégalais, avec un ambitieux programme de développement, s'est attaché les services de cette «puriste» comme le disent nos confrères de Confidentiel, c'est pour déblayer le secteur bancaire avec le rachat de la banque libyenne la SIAB et rassurer la communauté bancaire.

C'est le «mercato» de l'été dans le secteur des banques et établissements financiers au Sénégal. En effet Adama Séne Cissé ancienne directrice des opérations de Ecobank, ancienne Directrice générale de Ecobank Mozambique et Guinée Bissau vient de signer en tant que Directrice générale adjointe au niveau du groupe WARI, leader dans le transfert de fonds au Sénégal.

Copyright © 2017 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.