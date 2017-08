Ile Maurice: Amaury - Des familles pauvres font appel à la solidarité mauricienne

«On n'arrive pas à joindre les deux bouts, mon mari et moi», explique Marie Claire. Si le conseiller du village, Rajeev Bundhun, a donné quelques vivres à la famille Zizi, la semaine dernière, elle ajoute que les jumelles ont besoin de plus.

«Seki ena 18 an la, li rod rodé, kot gagné li baté.» Mais, ajoute Artee Shibchurun, cela ne suffit pas à faire bouillir la marmite pour les six membres de la famille.

Même si les deux fils d'Artee ont 18 et 17 ans respectivement, cette femme au foyer explique que, faute d'argent, ils n'ont pu compléter leur scolarité et ont dû faire une croix sur les études depuis l'enfance.

Aujourd'hui, elle ne peut plus travailler vu que son système nerveux est affecté et qu'elle suit des traitements à l'hôpital du Nord. Son mari est aide-chauffeur. Mais la plupart du temps, il est à la maison car il n'a pas un travail régulier. «Quand pena pena, nou ress kumsamem», explique-t-il.

