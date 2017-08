Sénégal: Meurtri par le conflit - Mandina Mancagne a l'aube d'une nouvelle ère vers la dynamique de paix

En s’imposant devant le tenant du titre et recordman des victoires en Coupe d’Afrique, le Nigeria a… Plus »

Mais lorsque le premier directeur de cette école, Amadou Diallo, jette un regard rétrospectif sur cet établissement scolaire, c'est pour faire ce témoignage pathétique: «l'école était à un kilomètre après le cimetière. A cause des douloureux évènements tout le monde avait fui. C'est en 2005 que l'école a été rouverte, mais il faut dire que c'était la psychose totale. Dès que cinq personnes entraient dans le village, tout le monde fuyait, tellement la peur était grandissante. Mais, maintenant, cette psychose est jugulée par le vent de paix; elle a été reconstruite tout comme l'église. Mandina a beaucoup évolué et a beaucoup changé... Le pire est passé.»

Son chef de village, Richard Badiète, qui s'en réjouit, lance: «notre village a complètement changé de visage aujourd'hui, il est devenu attrayant, en atteste la course vers le foncier. Chacun veut disposer d'une parcelle à Mandina Mancagne qui est une zone d'avenir. Les populations sont toutes revenues et Mandina est en marche vers l'émergence... », a martelé le notable qui se réjouit des efforts de l'Etat et des partenaires dans le processus de reconstruction du village.

Couvert par le vent de paix qui y souffle depuis, ce village situé à la lisière de Ziguinchor, durement éprouvé par les affrontements entre Armée et les éléments du MFDC, est un exemple typique de localités, en Casamance, qui ont enclenché la dynamique de développement. Ses populations massivement redéployées, Mandina Mancagne a effacé les stigmates du conflit et suit le train de l'émergence.

Tristement célèbre à cause des douloureux événements survenus dans le village en 1997, Mandina Mancagne renait de ses cendres et se tourne résolument vers la voie du développement.

