Cameroun: Le vol à la tire s'accentue

Les pickpockets sont très actifs dans les endroits populeux. Experts en diversion et rapides dans la course.

Au voleur ! Au voleur ! Arrêtez-le ! Il a arraché mon sac... ». Hors d'haleine, une dame que nous appellerons Suzanne essaye de rattraper un adolescent qui s'est faufilé à l'intérieur du marché Elig-Edzoa à Yaoundé.

A l'en croire, son sac à main contenait environ 210 000 FCFA. « L'argent de la rentrée scolaire de mes enfants. Seigneur ! Mon mari va me tuer ! » S'exclame-t-elle en pleurs.

A bout de souffle, Suzanne s'assoit à même le sol, en larmes. Elle crie. Très vite, un attroupement se forme autour d'elle. Personne ne s'occupe vraiment du voleur, tout le monde la regarde. « Il est déjà parti, tu pleures pourquoi ?

Digère seulement maman, rentre chez toi. Il est passé par les rails, il est surement déjà à Ngousso ou à Etoudi.

Explique à ton mari ce qui s'est passé et reviens dans quelques jours si tu as de la chance, il va jeter tes pièces personnelles quelque part et tu pourras les récupérer », indique un vendeur à la sauvette.

C'est avec peine que la dame se lève, un bienfaiteur lui a tendu un billet de 1000 FCFA pour qu'elle puisse payer un taxi en direction de son domicile situé au quarter Eleveur.

Il lui a également prêté son téléphone pour prévenir son mari à son bureau. Sans conviction, elle a porté plainte contre x au poste de Police.

Personne n'a essayé de rattraper le voleur. Chacun s'est laissé aller aux commentaires. « Moi j'ai perdu 500 000 FCFA comme ça ici. L'argent de la tontine. J'ai failli avoir une crise cardiaque. Maintenant je mets mon argent dans le soutien-gorge avant de sortir », lance une cliente.

« Tu n'as même rien eu ma sœur, moi c'est avec la machette ici à la monté du marché qu'un ars m'a demandé de lui céder mon sac. Pas moyen de crier. En plus de ça il marchait doucement, il ne fuyait pas.

C'était un samedi matin vers 7 heures. Les gens le regardaient se fondre derrière le dépôt de bois. Le poste de police ici au carrefour ne sert à rien, on dirait qu'ils sont là juste pour diriger la circulation », ajoute une dame plus âgée. Clients commerçants et passants s'arrêtent, lançant des « assia »ou encore « patience ».

Mais l'attroupement, permet à d'autres pickpockets de sévir. « Oh ! Mon téléphone, mon téléphone ! », S'écrie un jeune homme qui prenait Suzanne en pitié. « Mince ! Vous êtes forts ici à EligEdzoa.

Quelqu'un a soutiré mon téléphone de ma poche ici », s'exclame-t-il visiblement ahuri. Le quartier Elig-Edzoa est réputé dangereux.

En général c'est le fief des agressions, des vols à la tire surtout. Ici, certains individus ont choisi comme principale activité de subtiliser des objets sur les commerçants ou encore les clients. Ils réussissent à vider es poches, de leurs victimes sans éveiller l'attention ou encore d'arracher sacs et portes monnaie.

Des scènes de ce genre ce sont multipliés depuis quelques jours. Ces voleurs à la tire opèrent à visage découvert. Ils paraissent insouciants, la plupart étant des adolescents. Leur juvénilité est leur avantage, car ils courent à toute vitesse de leurs jambes. Impossible pour les personnes peu entraînées de les rattraper.

« En général ils s'exécutent en groupe de trois personnes environ. Lorsque tu essayes de les rattraper ils se dispersent et font tellement diversion que tu ne sais même plus lequel il faut poursuivre.

Quand ils ne sont pas en train de courir, c'est sur les motos qu'ils se déplacent », explique Pierre Claver, vendeur de chaussures au marché Elig Edzoa. Selon le code pénal, le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui.

Cette action est punie par la loi. Les peines encourues de 6 mois à 20 ans d'emprisonnement ferme. Cependant, ces adolescents sont, la plupart du temps très vite relâchés quand ils sont appréhendés.

Car selon l'article 80 du nouveau code pénal camerounais, « le mineur âgé de plus de quatorze (14) ans est et de moins de dix-huit (18) ans pénalement responsable, bénéficie de l'excuse atténuante ». La peine se prolonge si l'incarcéré est multirécidiviste.